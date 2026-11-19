Archivo. El empresario Elon Musk interviene durante un encuentro informal con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca.

¿Qué ha dicho? "Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto grandes resultados a cambio", aseguró el consejero delegado de Tesla y SpaceX este miércoles durante su intervención en la cumbre DealBook organizada por el diario 'The New York Times'.

Elon Musk admitió sentirse "bastante tonto" tras donar más de 445 millones de dólares para apoyar a candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato en EE.UU., que culminaron con una victoria demócrata. Los demócratas ganaron el Senado con 55 diputados y la Cámara con 258. Musk expresó que las elecciones no dependen solo del dinero, señalando que su inversión no tuvo el impacto esperado. A través de su comité de acción política, Musk se convirtió en el mayor donante individual desde 2010. Su apoyo a Ken Paxton en Texas, quien perdió ante el demócrata James Talarico, fue especialmente notable.

El magnate Elon Musk ha reconocido sentirse "bastante tonto" por haber donado más de 445 millones de dólares (algo más de 400 millones de euros) para impulsar a los candidatos del Partido Republicano en las recientes elecciones de medio mandato ('midterms') de EEUU, que se saldaron con una contundente victoria del partido demócrata en ambas cámaras del Congreso.

El mapa electoral de los Estados Unidos se tiñó de azul en unas elecciones que han supuesto un auténtico juicio en las urnas a Donald Trump y a sus políticas en sus primeros dos años de mandato. Los demócratas ganaron el Senado con 55 diputados, frente a los 44 de los republicanos, y la Cámara por 258 diputados frente a los 172 de los republicanos.

"Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto grandes resultados a cambio", aseguró este miércoles el consejero delegado de Tesla y SpaceX durante su intervención en la cumbre DealBook organizada por el diario 'The New York Times'. "Probablemente, si pudiera dar marcha atrás al reloj, habría gastado menos dinero".

De este modo, Musk ha reflexionado sobre el alcance limitado de las aportaciones financieras en las campañas políticas del país. "Ciertamente demuestra que las elecciones estadounidenses no son solo una cuestión de dinero. Puedes poner mucho dinero en una elección y tener un efecto relativamente menor", expresó.

Las aportaciones del empresario (canalizadas en gran medida a través de su comité de acción política (súper PAC) America PAC y otras plataformas de financiación) le situaron como el mayor donante individual de un ciclo electoral en Estados Unidos desde el levantamiento de los topes al gasto político en 2010.

Entre sus principales inversiones destacó la contienda por el Senado en Texas, donde Musk destinó decenas de millones de dólares propios y otros 158 millones de dólares (144 millones de euros) a través del Senate Leadership Fund para respaldar al candidato republicano Ken Paxton frente al demócrata James Talarico, quien finalmente resultó elegido senador en un estado que no enviaba a un político demócrata a la Cámara Alta desde 1988.

El desembolso récord de Musk generó críticas entre parte del electorado y fue utilizado de forma recurrente como argumento de campaña por candidatos demócratas como el propio Talarico, en un escenario en el que los líderes demócratas del nuevo Congreso han advertido de su intención de someter a mayor escrutinio tanto a los aliados de Trump como a las empresas vinculadas al magnate.

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