Marcados por la tragedia

La muerte de la nieta de John F. Kennedy reaviva la idea de la maldición de los Kennedy: enfermedades, sobredosis, asesinatos, accidentes y otras tragedias

Los detalles La nieta del presidente Kennedy ha muerto de cáncer. La última pérdida de una familia marcada por la tragedia. Enfermedades, sobredosis, asesinatos, accidentes y otras tragedias se repiten de manera sistemática en la familia.

La familia de John F. Kennedy
En un momento tan complicado para la familia Kennedy, Donald Trump ha seguido arremetiendo contra ellos. Justo el día en el que la nieta del presidente Kennedy ha muerto de cáncer. La última pérdida de una familia marcada por la tragedia. Enfermedades, sobredosis, asesinatos, accidentes y otras tragedias se repiten de manera sistemática en la familia Kennedy.

El padre de John F. Kennedy fue un empresario millonario de raíces irlandesas, embajador de Reino Unido con Roosevelt, y su madre, Rose Fitzgerald, una mujer de una familia con poder. Tuvieron nueve hijos y muchos de ellos murieron de forma prematura.

Joe Junior, preparado por su padre para ser presidente de los EEUU, en 1944 muere en combate. Era piloto en la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años después de esa tragedia muere su hermana Katheleen en un accidente aéreo.

John F. Kennedy, el que fue presidente de los Estados Unidos, y su mujer, la icónica Jacqueline Kennedy, fueron una de las parejas con más influencia de la historia de Estados Unidos. Pero no tuvieron precisamente una vida fácil. Su hijo Patrick murió apenas 40 horas después de nacer y el otro varón lo hizo en un accidente de avioneta. Era noviembre de 1963 cuando John F. Kennedy fue asesinado.

Pero las muertes traumáticas no terminan ahí. El hermano de Kennedy, Bob, muere asesinado en Los Ángeles, y otra de sus hermanas ingresada en un psiquiátrico. Por desgracia, las tragedias no han dejado de cebarse con esta familia y algunos ya la llaman, la maldición de los Kennedy.

