En un momento de máxima tensión entre EEUU y Cuba, mientras se redactaba la prohibición de la venta de cualquier producto cubano en el país, John F. Kennedy movió sus hilos para conseguir 1.200 puros habanos de su marca favorita. No fue hasta que los tuvo en su mano que firmó el embargo.

Con esta información presenta David Botello al protagonista de esta semana de su sección 'No me toques los Borbones'. Así era JFK. El entonces presidente de los Estados Unidos buscaba las maneras de no privarse nunca de ninguno de sus caprichos. "Al parecer, fue un producto de márquetin de su padre, Joe Kennedy", que, tras la muerte de su otro hijo y obsesionado con ver a uno de sus vástagos sentado en el Despacho Oval, llegó a sellar un pacto con la mafia de Chicago y se gastó millones en comprar las primarias del partido demócrata, o al menos, eso es lo que aseguran algunos rumores.

"Aún así, dicen que estuvo a punto de tirarlo todo por la borda porque durante una de sus noches de fiesta electoral se llevó a su habitación de hotel a una menor de edad". Y es que "los escándalos sexuales fueron su talón de Aquiles". Al parecer, JFK solía serle infiel a Jackie Kennedy, y no solo con Marilyn Monroe. Descubre toda la historia en el vídeo principal de la noticia.