Ahora

Países Bajos, conmocionado

Muere un adolescente de 15 años tras ser disparado por la Policía neerlandesa: había robado una bicicleta eléctrica y portaba un arma de fuego

Los detalles El joven actuó enfrente de un McDonald's de la localidad de Capelle, en Holanda del Sur, donde había familias y niños. Pese a las advertencias de la Policía, salió corriendo, por lo que los agentes finalmente le dispararon.

Agentes de la Policía de Holanda durante una operaciónAgentes de la Policía de Holanda durante una operaciónEFE (Archivo)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía neerlandesa mataba a tiroseste domingo a un adolescente de 15 años que había robado una bicicleta eléctrica enfrente de un McDonald's de la localidad de Capelle, en Holanda del Sur.

Las autoridades de la región, que han comenzado una investigación, aseguran que el fallecido robó una fatbike, una bicicleta eléctrica con llantas gruesas, y que durante el suceso, usó un arma de fuego.

Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, donde se encontraban familias y niños que visitaban el restaurante de comida rápida, siguieron al sospechoso que ya había huído para posteriormente localizarlo.

Pese a que al intentar detenerlo, los agentes advirtieron al joven "en múltiples ocasiones" que soltara el arma y se entregara, este se negó. Es por ello que salió corriendo, motivo por el que la Policía finalmente abrió fuego.

"Había muchas familias en el restaurante, también niños pequeños. Todos están profundamente afectados: los testigos, los allegados del chico, pero también los propios agentes", reconoció el alcalde de la localidad, Joost Manusama, que pidió que no se especulara al respecto.

Estos hechos desencadenaron un gran despliegue de servicios de emergencia, incluido un equipo médico en helicóptero, y decenas de personas fueron testigos de la escena de violencia. "La presencia de niños hace que el impacto sea aún más profundo", subrayó Manusama.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia