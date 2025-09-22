Muere un adolescente de 15 años tras ser disparado por la Policía neerlandesa: había robado una bicicleta eléctrica y portaba un arma de fuego

Agentes de la Policía de Holanda durante una operación

Los detalles El joven actuó enfrente de un McDonald's de la localidad de Capelle, en Holanda del Sur, donde había familias y niños. Pese a las advertencias de la Policía, salió corriendo, por lo que los agentes finalmente le dispararon.

La policía neerlandesa mató a tiros a un adolescente de 15 años en Capelle, Holanda del Sur, tras robar una bicicleta eléctrica y usar un arma de fuego. El incidente ocurrió frente a un McDonald's, donde había familias y niños presentes. Las autoridades, que han iniciado una investigación, explicaron que el joven ignoró múltiples advertencias de los agentes para que soltara el arma y se entregara, lo que provocó que abrieran fuego al intentar detenerlo. El alcalde Joost Manusama destacó el impacto profundo del suceso, especialmente por la presencia de niños, y pidió evitar especulaciones. Un gran despliegue de servicios de emergencia, incluido un helicóptero médico, se movilizó tras el incidente.

La Policía neerlandesa mataba a tiroseste domingo a un adolescente de 15 años que había robado una bicicleta eléctrica enfrente de un McDonald's de la localidad de Capelle, en Holanda del Sur.

Las autoridades de la región, que han comenzado una investigación, aseguran que el fallecido robó una fatbike, una bicicleta eléctrica con llantas gruesas, y que durante el suceso, usó un arma de fuego.

Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, donde se encontraban familias y niños que visitaban el restaurante de comida rápida, siguieron al sospechoso que ya había huído para posteriormente localizarlo.

Pese a que al intentar detenerlo, los agentes advirtieron al joven "en múltiples ocasiones" que soltara el arma y se entregara, este se negó. Es por ello que salió corriendo, motivo por el que la Policía finalmente abrió fuego.

"Había muchas familias en el restaurante, también niños pequeños. Todos están profundamente afectados: los testigos, los allegados del chico, pero también los propios agentes", reconoció el alcalde de la localidad, Joost Manusama, que pidió que no se especulara al respecto.

Estos hechos desencadenaron un gran despliegue de servicios de emergencia, incluido un equipo médico en helicóptero, y decenas de personas fueron testigos de la escena de violencia. "La presencia de niños hace que el impacto sea aún más profundo", subrayó Manusama.