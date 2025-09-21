El odio y la violencia política llevan a los estadounidenses a dejar su país: el segundo destino es España

Los detalles Algunas de las razones de su elección son la calidad de vida, la seguridad con la que cuenta, los servicios públicos o el coste de vida, que es un 30% más barato que en EEUU.

La situación en Estados Unidos se ha vuelto tensa debido a los cambios implementados por el presidente Donald Trump y una serie de actos violentos, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a considerar mudarse al extranjero. España se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los estadounidenses que buscan comenzar una nueva vida, según una encuesta que sitúa a Portugal en el primer lugar. Una asesora estadounidense en Cataluña ha notado un aumento en el número de clientes interesados en mudarse a España, especialmente entre los jóvenes. Alastair Johnson, de Moving To Spain, menciona que la agitación en Estados Unidos contrasta con la percepción de estabilidad y calidad de vida en España, donde el coste de vida es significativamente más bajo.

La tensa situación en la que se encuentra Estados Unidos tras los innumerables cambios que ha llevado a cabo el presidente Donald Trump y una oleada de actos violentos, son muchos los ciudadanos que han decidido hacer sus maletas y abandonar sus hogares. Por su parte, España ocupa uno de los lugares favoritos para comenzar una nueva vida.

Entre los múltiples destinos que pueden elegir, los estadounidenses tienen claros sus sitios favoritos y uno de ellos es España, según una reciente encuesta que encabeza Portugal.

Una mujer estadounidense, que se mudó a Cataluña hace diez años y ahora asesora a otros compatriotas que se plantean vivir en el país, cuenta a laSexta que en el último año se han disparado sus clientes.

Asimismo, asegura que antes, casi todos ellos eran jubilados pero que ahora, el número de personas jóvenes que necesitan sus servicios se ha incrementado.

Alastair Johnson, dueño de Moving To Spain, señala que en el país liderado por Trump "ha habido mucha agitación, enfado y miedo" en los últimos tiempos y que los ciudadanos tienen a España como "lo opuesto" aunque también tenga "diferencias internas y problemas políticos".

Algunas de las razones por las que eligen España o Portugal son la calidad de vida, la seguridad con la que cuentan, los servicios públicos o el coste de vida, que es un 30% más barato que en EEUU.