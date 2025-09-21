Ahora

Destino: España

El odio y la violencia política llevan a los estadounidenses a dejar su país: el segundo destino es España

Los detalles Algunas de las razones de su elección son la calidad de vida, la seguridad con la que cuenta, los servicios públicos o el coste de vida, que es un 30% más barato que en EEUU.

Dos señores mayores esperan con sus maletas en una calle de Madrid

La tensa situación en la que se encuentra Estados Unidos tras los innumerables cambios que ha llevado a cabo el presidente Donald Trump y una oleada de actos violentos, son muchos los ciudadanos que han decidido hacer sus maletas y abandonar sus hogares. Por su parte, España ocupa uno de los lugares favoritos para comenzar una nueva vida.

Entre los múltiples destinos que pueden elegir, los estadounidenses tienen claros sus sitios favoritos y uno de ellos es España, según una reciente encuesta que encabeza Portugal.

Una mujer estadounidense, que se mudó a Cataluña hace diez años y ahora asesora a otros compatriotas que se plantean vivir en el país, cuenta a laSexta que en el último año se han disparado sus clientes.

Asimismo, asegura que antes, casi todos ellos eran jubilados pero que ahora, el número de personas jóvenes que necesitan sus servicios se ha incrementado.

Alastair Johnson, dueño de Moving To Spain, señala que en el país liderado por Trump "ha habido mucha agitación, enfado y miedo" en los últimos tiempos y que los ciudadanos tienen a España como "lo opuesto" aunque también tenga "diferencias internas y problemas políticos".

Algunas de las razones por las que eligen España o Portugal son la calidad de vida, la seguridad con la que cuentan, los servicios públicos o el coste de vida, que es un 30% más barato que en EEUU.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia