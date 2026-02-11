Ahora

brutalidad del ICE

Mucha tristeza, ganas de volver con sus familias y quejas por la falta de comida decente: el relato de los niños detenidos en el centro del ICE en Texas

Los detalles Sus madres están preocupadas porque la idea del suicidio ronda entre algunos de ellos, y es que la tristeza es algo recurrente en sus cartas. "ICE me usó para agarrar a mi mamá y ahora estoy en una cárcel y estoy triste y me he desmayado dos veces aquí dentro", cuenta una niña.

Detenidos en el centro de detención de migrantes en Dilley, Texas.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Por primera vez un medio ha conseguido, a través de cartas, hablar con los menores detenidos y encerrados en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), algunos llevan casi cuatro meses, lo que viola el acuerdo judicial, que no permite tenerlos retenidos más de 20 días. Están mal y dicen que echan de menos su vida.

"Hola, soy Ender y tengo 12 años, llevo dos meses aquí". "Nueve años (...) encerrada en custodia 113 dias". "Tengo siete años de edad, tengo 70 días acá en este lugar". Estos son algunos de los 1.700 menores que han pasado por Dilley y con los que ha hablado por carta el medio ProPublica.

Sus madres están preocupadas porque la idea del suicidio ronda entre algunos de ellos, y es que la tristeza es algo recurrente en sus cartas. "ICE me usó para agarrar a mi mamá y ahora estoy en una cárcel y estoy triste y me he desmayado dos veces aquí dentro", cuenta una de las niñas. "Siento mucha tristeza y depresión de no poder irme", afirma otra menor.

En sus testimonios hablan también de la falta de comida decente y aseguran que "la comida sabe a cartón". La mamá de un bebé denuncia que ha tenido que preparar la leche de fórmula con agua estancada. Y otras muchas reconocen haber encontrado gusanos y moho en los alimentos.

Antonia, de nueve años, lleva casi cuatro meses dentro. Se ha dibujado con su madre, las dos vestidas con el uniforme gris y un mensaje desesperado: "Yo en Dilley no estoy feliz, por favor sáquenme de aquí a Colombia". Entre las cartas hay muchos dibujos en los que anhelan reencontrarse con su familia.

"Siempre hay un oficial que está como molestando", cuanta otra menor. Relatos en los que las niñas y niños lo único que piden es eso, que les dejen ser niños.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez afirma que "se hará justicia" tras el accidente de Adamuz: "Investigaremos con rigor, se tomarán las medidas necesarias"
  2. Los bandazos del PP: asegura que no quiere gobernar con Vox, pero admite que tendrá que entregarle "asientos" para evitar una repetición electoral en Extremadura
  3. Yolanda Díaz celebra todas las conversaciones que sirvan para "ensanchar" la izquierda, pero evita aclarar su liderazgo: "No va de hablar de nosotros"
  4. Ayuso se pliega a Trump y dará a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre"
  5. Gisèle Pelicot revela el terrible momento en que le enseñaron una foto siendo violada: "Mi cerebro se detuvo"
  6. Una gran tractorada busca colapsar Madrid en protesta por el tratado de Mercosur y la Política Agraria Común