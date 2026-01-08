Violentos, sobrefinanciados y con el objetivo de deportar un millón de migrantes al año: así es el ICE, el servicio de matones de Donald Trump

¿Por qué es importante? Son los responsables de la detención y hostigamiento a migrantes desde hace meses. Sus filas están integradas por más de 20.000 agentes repartidos en 400 oficinas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido criticado por su brutalidad y agresividad en la detención de migrantes en Estados Unidos, siendo acusado de hostigamiento y recientemente del asesinato de Renee Nicole Good. Creado en 2003 tras los atentados del 11-S, su objetivo inicial era investigar casos relacionados con ciudadanos extranjeros y aplicar leyes migratorias. Sin embargo, bajo el mandato de Donald Trump, se ha convertido en una "policía patriótica". Con más de 20.000 agentes, el ICE realiza detenciones indiscriminadas y registros selectivos. A pesar de las críticas, Trump y su administración defienden sus acciones.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es desde hace meses el responsable de la detención y el hostigamiento de miles de personas migrantes que tratan de vivir dignamente en Estados Unidos. Asimismo, en las últimas horas se ha convertido en el responsable del asesinato de Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años, poetisa y con tres hijos. Sus agentes están en la diana de la opinión pública por su brutalidad, violencia y agresividad a la hora de llevar a cabo su trabajo.

El Cuerpo se creó en 2003 como respuesta a los atentados del 11-S y su objetivo debía ser resolver investigaciones en las que estuviesen implicados ciudadanos extranjeros, así como aplicar las leyes migratorias de Estados Unidos. Sin embargo, desde que llegó Trump al poder se han convertido en la policía patriótica del presidente.

Sus más de 20.000 agentes están repartidos por más de 400 oficinas y desde hace meses están desplegados en las calles de distintas ciudades con dos cometidos principalmente: detener y deportar inmigrantes irregulares e investigar delitos, como la trata de personas. Para cumplir con ellos no dudan en llevar a cabo detenciones indiscriminadas y registros selectivos.

Asimismo, el ICE se trata de un servicio sobre financiado por el Gobierno de Donald Trump. Este año su presupuesto es de 9.000 millones de euros, pero se le sumarán fondos adicionales que harán que en 2029 su partida ascienda hasta los 64.000 millones de euros.

Con todo, tanto el presidente, Donald Trump; como el vicepresidente, JD Vance, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no han dejado de defender las actuaciones de estos oficiales que, más una policía, parecen los matones de la Administración Trump.

