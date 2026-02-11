Zelenski planea convocar elecciones en mayo y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia

Los detalles El apoyo público a Zelenski ha disminuido desde los niveles casi unánimes de hace cuatro años debido al cansancio por la guerra y los escándalos de corrupción en el círculo íntimo del presidente.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, planea anunciar elecciones presidenciales y un referéndum sobre un acuerdo de paz con Rusia el 24 de febrero, según The Financial Times. Las elecciones se celebrarían antes del 15 de mayo, aunque funcionarios ucranianos y occidentales dudan de que se pueda cumplir el calendario, ya que depende de avances en las negociaciones con Rusia. El plan busca maximizar las posibilidades de reelección de Zelenski y enviar un mensaje a Estados Unidos sobre el compromiso de paz. Sin embargo, la Oficina del Presidente ucraniano niega la convocatoria de elecciones o referéndum mientras no haya seguridad.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tienen intención de anunciar el próximo 24 de febrero la convocatoria de elecciones presidenciales y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia.

El diario británico The Financial Times cita como fuentes a funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la planificación y asegura que los comicios se celebrarían antes del 15 de mayo.

"Los ucranianos tienen la idea de que todo esto debe vincularse con la reelección de Zelenski", ha declarado al diario un funcionario occidental familiarizado con el asunto.

Funcionarios ucranianos y occidentales han enfatizado que era improbable que tanto el calendario como el ultimátum estadounidense pudieran cumplirse, ya que dependía de varios factores, incluyendo el avance hacia un acuerdo de paz con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Sin embargo, el plan subraya el deseo de Zelenski de maximizar sus posibilidades de reelección, a la vez que envía un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, de que Kyiv no retrasará la aplicación de un acuerdo de paz si se logra alcanzarlo.

El apoyo público a Zelenski, aunque sigue siendo sustancial, ha disminuido desde los niveles casi unánimes de hace cuatro años, según muestran las encuestas nacionales, debido al cansancio por la guerra y los escándalos de corrupción en el círculo íntimo del presidente.

El plan del presidente ucraniano surge en medio de la presión de la Casa Blanca sobre Kyiv para que concluyan las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia esta primavera, cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa.

Celebrar elecciones marcaría un giro político drástico para un presidente que ha argumentado repetidamente que tales votaciones son imposibles mientras el país permanezca bajo la ley marcial, que millones de ucranianos se encuentren desplazados y que cerca del 20% del país esté bajo ocupación rusa.

Ucrania niega que vaya a convocar elecciones ni un referéndum "mientras no haya seguridad"

La Oficina del Presidente ucraniano ha negado que vaya a convocar elecciones ni un referéndum. "Mientras no haya seguridad, no habrá anuncios" en este sentido, ha dicho una fuente del entorno presidencial en una escueta declaración al diario RBC-Ucrania acerca de la información publicada por el periódico Financial Times.

La agencia Interfax-Ucrania recalca que, para celebrar un referéndum y elecciones presidenciales en mayo, y teniendo en cuenta los 60 días aproximados que durará la campaña electoral, todos los acuerdos básicos de las negociaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos y los cambios legislativos necesarios en Ucrania deberían adoptarse en febrero o, como muy tarde, a principios de marzo.

