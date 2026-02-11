Nueva York sale a la calle tras la orden de Trump de retirar la bandera LGTBIQ+ del Monumento de Stonewall

El contexto El Gobierno toma esta decisión a raíz de que el Departamento de Interior indicase en un memorando que el Servicio de Parques Nacionales solo puede izar las banderas aprobadas oficiales por el Congreso.

Nueva York ha salido a la calle para protestar contra el enésimo ataque de Donald Trump al colectivo LGTBI. Cientos de manifestantes han protestado contra la orden del Gobierno estadounidense de retirar la bandera arcoíris del Monumento de Stonewall.

La gran bandera LGTB que ondeaba en el Monumento Nacional de Stonewall en Nueva York estaba situada frente al icónico bar del mismo nombre que dio pie al movimiento moderno por los derechos del colectivo.

La decisión de su retirada tiene lugar después de que el Departamento de Interior (DOI) indicara el pasado enero en un memorando que el Servicio de Parques Nacionales (NPS) solo puede izar las banderas aprobadas por el Congreso.

Entre las banderas permitidas se encuentran la de Estados Unidos, la del DOI y la del POW/MIA, que simboliza a los prisioneros de guerra y los desaparecidos en combate de las fuerzas armadas estadounidenses.

Stacy Lentz, una de las propietarias del bar, criticó la retirada de la bandera en una entrevista con The New York Times y afirmó que esta "no es solo un símbolo abstracto", sino que también les dice a las personas LGTBQ "que su historia no volverá a quedar relegada a un segundo plano".

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también condenó la decisión del Gobierno en un comunicado enviado en el que dijo que la retirada de este símbolo "es una acción profundamente indignante que debe revertirse de inmediato".

El año pasado, el Servicio de Parques Nacionales ya eliminó las palabras 'trans' y 'queer' de la página dedicada al monumento Stonewall, una decisión muy criticada por activistas de la comunidad.

La historia de Stonewall se remonta al 28 de junio de 1969, cuando fue escenario de unas masivas protestas contra la represión policial a personas LGTB. Esas manifestaciones dieron al movimiento por los derechos del colectivo y a que se estableciese esa fecha como el Día del Orgullo LGTBI.

En 2016, el expresidente demócrata Barack Obama declaró el bar Stonewall Inn, el parque situado frente a el bar y varias calles cercanas, como monumento nacional.

