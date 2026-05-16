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Sin la participación de España

Miles de manifestantes protestan en Viena por la presencia de Israel en Eurovisión: "Ningún escenario para el genocidio"

Los detalles El festival, celebrado este año en la capital austriaca, contará con la ausencia de países como España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia.

Miles de manifestantes protestan en Viena por la presencia de Israel en Eurovisión: "Ningún escenario para el genocidio".
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Varios miles de personas se han manifestado este sábado en Viena para protestar por la participación de Israel en el festival de la canción de Eurovisión, celebrado este año en la capital austriaca y sin la presencia de España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia.

"Ningún escenario para el genocidio" ha sido el lema de la protesta por la presencia de Israel en la gala del Vienna Stadthalle y en la misma se han podido ver numerosas banderas palestinas, según recoge la televisión pública austriaca, ÖRF.

El embajador palestino en Austria, Salá Abdel Shafi, ha participado en la manifestación. "La participación de Israel busca normalizar el genocidio", ha denunciado. "Nos une la paz. Nos une el amor, pero no nos une el genocidio", ha añadido.

La declaración de la protesta denuncia la presencia de Israel en Viena "mientras los palestinos mueren a diario en la Franja de Gaza a pesar de un supuesto alto el fuego y mientras siguen reteniendo los sumnistros". "Dan una plataforma para la propaganda de Israel en el Festival de la Canción", han denunciado.

Los convocantes han subrayado además su compromiso contra el antisemitismo, "igual que contra el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación". La Policía ha confirmado que no se han producido incidentes durante la protesta.

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