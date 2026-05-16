Con un C3 y acelerando por una acera llena de gente: así ha sido el atropello múltiple en Módena que ha dejado ocho heridos

¿Qué ha pasado? El conductor, un italiano de 31 años, se llevó a todo aquel que se le puso por delante hasta estampar el vehículo contra un escaparate. En su huida, apuñaló a un transeúnte que trató de detenerle.

Momentos de auténtico pánico los que se han vivido en el centro de Módena. En el centro de una ciudad italiana con 200.000 habitantes, que ha visto cómo un conductor atropellaba a una decena de personas en una acción que ha terminado con al menos ocho heridos, estando cuatro de ellos en estado grave.

Tal y como se ve en las cámaras, el conductor del Citroën C3 ha comenzado a acelerar mientras se dirigía hacia la acera. En ese instante, atropella a un ciclista que sale volando por los aires.

A partir de ahí, a una enorme velocidad, va atropellando a todo aquel que está en la acera para terminar estampándose contra un escaparate. Una de sus víctimas, una mujer que las autoridades temen que pueda perder las piernas.

Una vez fuera del coche, el agresor, un italiano de 31 años, apuñaló a un transeúnte que intentó detenerle después de cometer el atropello.

La Policía italiana está tratando de averiguar qué es lo que el hombre cometiera este atropello múltiple del que, por el momento, se desconocen las causas.

Massimo Mezzetti, alcalde de la ciudad, ha calificado todo como "un acto trágico": "Necesitamos comprender la naturaleza de todo. Estoy profundamente consternado. Esto es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado sería todavía más grave".

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