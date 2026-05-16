León XIV visitará Francia en el regreso de un papa al país desde Benedicto XVI en 2008

Los detalles La Santa Sede ha confirmado que el Sumo Pontífice ha aceptado la invitación del jefe del Estado galo y de la autoridad eclesiástica francesa.

El papa León XIV visitará Francia del 25 al 28 de septiembre, según confirmó Matteo Bruni de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Este viaje, que responde a invitaciones del jefe de Estado, autoridades eclesiásticas y el director general de la Unesco, será el quinto internacional del Papa este año, tras sus visitas a Turquía, Líbano, Mónaco, África y su próximo viaje a España. La visita marca el regreso de un Papa a Francia desde 2008. Emmanuel Macron celebró la noticia, destacando la alegría y esperanza que trae a los católicos. El cardenal Jean-Marc Aveline también expresó su entusiasmo por este acontecimiento.

El papa León XIV va a viajar a Francia del 25 al 28 de septiembre, tal y como ha confirmado Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en un comunicado. "Aceptando la invitación del jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como la del director general de la Unesco, el Santo Padre viajará a Francia", han compartido.

Tras Turquía y Líbano a finales de noviembre, el Principado de Mónaco el 28 de marzo, su visita a África del 13 al 23 de abril y la que tiene prevista en España del 6 al 12 de junio, este será el quinto viaje internacional del papa León.

Además, va a suponer el regreso de un Santo Padre al país, después de la visita de Benedicto XVI a París en 2008.

En ese sentido, Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha celebrado la noticia en sus redes sociales: "Nos alegramos de que Su Santidad haya confirmado su viaje".

"Es una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos", ha expuesto Macron, que afirma que será "un honor" acoger al papa en Francia.

Además, el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella y presidente de la Conferencia de los Obispos de Francia, ha expresado su alegría por la visita del Santo Padre. "En los intercambios que he tenido con el Papa desde su elección, comprendí rápidamente cuánto le interesaba un viaje de este tipo", ha afirmado.

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