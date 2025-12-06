Elon Musk llama a la "abolición" de la Unión Europea tras la multa de 120 millones de euros a X

¿Qué ha dicho? El multimillonario ha cargado con dureza contra la UE y ha pedido "devolver la soberanía a los países individuales para que los Gobiernos representen mejor a sus pueblos".

Elon Musk ha expresado su descontento con la Unión Europea tras recibir una multa de 120 millones de euros por el "diseño engañoso" del sistema de verificación de cuentas en X. El multimillonario ha criticado duramente a la UE, acusándola de asfixiar a Europa con su burocracia y de ir en contra de la libertad de expresión. Musk ha pedido la abolición de la UE y el retorno de la soberanía a los países miembros. Sus declaraciones han sido bien recibidas por euroescépticos y líderes como Viktor Orbán, quien también critica a Bruselas por restringir la libertad de expresión.

Elon Musk se ha cabreado con la Unión Europea. El multimillonario, tras la multa de 120 millones de euros a X por "diseño engañoso" en la marca azul del sistema de verificación de cuentas, ha llamado a la "abolición" de la UE afirmando que su sistema burocrático está "asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte".

Ha sido en una larga lista de mensajes individuales que Musk ha publicado a lo largo de las horas en los que el magnate ha atacado con dureza a Bruselas por ir, dice, contra la libertad de expresión y por ser un mal ejemplo de soberanía supranacional contra los intereses de los países miembro.

Así se ha expresado Musk tras la multa a su plataforma: "La mejor forma de descubrir quiénes son los males consiste en ver quién restringe la libertad de expresión".

Para él, "la Comisión Europea adora al dios de la burocracia y está asfixiando al pueblo de Europa hasta la muerte": "La UE debe ser abolida y la soberanía se debería devolver a los países individuales para que los Gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos".

Orbán se sube al carro

Estos mensajes han sido bien recibidos por los euroescépticos y por líderes como, por ejemplo, Viktor Orbán. El presidente de Hungría ha aprovechado la multa para denunciar todo como un ataque a la libertad de expresión.

"Cuando los señores supremos de Bruselas no pueden ganar el debate tiran de multas. Europa necesita de la libre expresión, no de burócratas a los que nadie ha elegido y que deciden qué podemos decir o leer", ha expresado.

Y ha añadido un nuevo mensaje para el dueño de X y de Tesla: "Me quito el sombrero ante Elon Musk por defender el frente".

