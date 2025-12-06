Ahora

El magnate, cabreado

Elon Musk llama a la "abolición" de la Unión Europea tras la multa de 120 millones de euros a X

¿Qué ha dicho? El multimillonario ha cargado con dureza contra la UE y ha pedido "devolver la soberanía a los países individuales para que los Gobiernos representen mejor a sus pueblos".

Elon MuskElon MuskReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Elon Musk se ha cabreado con la Unión Europea. El multimillonario, tras la multa de 120 millones de euros a X por "diseño engañoso" en la marca azul del sistema de verificación de cuentas, ha llamado a la "abolición" de la UE afirmando que su sistema burocrático está "asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte".

Ha sido en una larga lista de mensajes individuales que Musk ha publicado a lo largo de las horas en los que el magnate ha atacado con dureza a Bruselas por ir, dice, contra la libertad de expresión y por ser un mal ejemplo de soberanía supranacional contra los intereses de los países miembro.

Así se ha expresado Musk tras la multa a su plataforma: "La mejor forma de descubrir quiénes son los males consiste en ver quién restringe la libertad de expresión".

Para él, "la Comisión Europea adora al dios de la burocracia y está asfixiando al pueblo de Europa hasta la muerte": "La UE debe ser abolida y la soberanía se debería devolver a los países individuales para que los Gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos".

Orbán se sube al carro

Estos mensajes han sido bien recibidos por los euroescépticos y por líderes como, por ejemplo, Viktor Orbán. El presidente de Hungría ha aprovechado la multa para denunciar todo como un ataque a la libertad de expresión.

"Cuando los señores supremos de Bruselas no pueden ganar el debate tiran de multas. Europa necesita de la libre expresión, no de burócratas a los que nadie ha elegido y que deciden qué podemos decir o leer", ha expresado.

Y ha añadido un nuevo mensaje para el dueño de X y de Tesla: "Me quito el sombrero ante Elon Musk por defender el frente".

