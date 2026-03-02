Melania Trump preside una sesión sobre paz e infancia en la ONU tras el ataque de EEUU a Irán: "La paz no tiene por qué ser frágil"

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha presidido este lunes una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre "la paz e infancia y su seguridad en los conflictos".

¿Por qué es importante? La última vez que se convocó a este organismo fue el pasado sábado en una reunión de urgencia tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán, y la posterior respuesta del país persa, aunque la primera dama no ha hecho ninguna mención a las hostilidades en Oriente Medio, en las que varios menores han perdido la vida, sobre todo tras el bombardeo contra una escuela iraní.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha presidido este lunes una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre "la paz e infancia y su seguridad en los conflictos" apenas días después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenara una operación conjunta contra Irán.

"La paz no tiene por qué ser frágil. Se logrará una paz duradera cuando el conocimiento y la comprensión se valoren plenamente en todas nuestras sociedades", ha asegurado la primera dama en su intervención, con la que ha inaugurado la presidencia estadounidense rotatoria del órgano, según ha informado EFE.

Esta ha sido la primera vez que una primera dama en activo se encarga de golpear el mazo para dar inicio a una sesión del organismo. EEUU convocó esta inusual reunión bajo el título 'Los niños, la tecnología y la educación en los conflictos', y en ella Melania Trump ha señalado que se debe "mantener la seguridad y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad de prevenir conflictos tanto en tiempos de guerra como de paz, es muy importante".

La última vez que se convocó a este organismo fue el pasado sábado en una reunión de urgencia tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior respuesta del país persa. La primera dama no ha hecho ninguna mención a las hostilidades en Oriente Medio. En estos dos días y medio de conflicto, varios menores han perdido la vida, especialmente después del bombardeo contra una escuela de Minap, en Irán. Según el Ministerio de Salud iraní, al menos 180 personas han muerto en este ataque.

Melania, en cambio, quiso extender su pésame "a las familias que han perdido a sus héroes, quienes sacrificaron sus vidas por la libertad": "Su valentía y dedicación siempre serán recordadas". Mientras, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, sí ha recordado al comienzo de la sesión la muerte de "posiblemente decenas de niños" en la escuela iraní, y ha apuntado que las autoridades estadounidenses "están investigando" lo ocurrido.

"Las escuelas de Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Omán han cerrado y han pasado a la enseñanza a distancia debido a las operaciones militares en curso en la región", ha lamentado DiCarlo. Melania tampoco ha hecho alusión directa a la situación de los niños en otros conflictos como el de Ucrania, el de Sudán o el de Gaza, entre otros.

