Planes para sacar a Nicolás Maduro del poder: sectores del chavismo negocian con EEUU una transición en Venezuela

¿Qué están diciendo? Una investigación del 'Miami Herald' afirma que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabeza las conversaciones para "preservar la estabilidad política".

Según una investigación del 'Miami Herald', Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, habría intentado negociar con Donald Trump una transición política sin Nicolás Maduro. Se habrían propuesto dos escenarios: la renuncia de Maduro, permitiéndole permanecer en Venezuela, con Delcy asumiendo la presidencia, o su exilio en países como Turquía o Qatar, con un gobierno de transición liderado por Delcy y su hermano. Rodríguez niega las acusaciones y Maduro muestra confianza en ella, calificando las noticias de "imbéciles". Estas revelaciones coinciden con la autorización de Trump a la CIA para operaciones encubiertas en Venezuela, lo cual Maduro critica abiertamente.

Delcy Rodríguez habría intentado 'hacerle la cama' a Nicolás Maduro. Así lo afirma el periódico 'Miami Herald', que en una investigación asegura que sectores del chavismo, encabezados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, habrían negociado con Donald Trump una transición en Venezuela sin Maduro.

La vicepresidenta venezolana niega las acusaciones y tacha de mentirosa a la prensa. "Estaba escribiéndole a los mentirosos de los medios del mundo, presidente, que están todo el día atacando a nuestro pueblo", ha afirmado.

Maduro tiene plena confianza en su número dos y tampoco da pábulo a la noticia. "Son unos imbéciles, Delcy. Hoy estamos más unidos y decididos que nunca en defender nuestra patria", ha expresado en una comparecencia.

Planes para apartar a Maduro

En las supuestas conversaciones con Trump, le habrían presentado dos propuestas y en ambas, Maduro saldría del poder para, según dicen, "preservar la estabilidad política" de Venezuela.

La primera opción contemplaba la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia en el país, donde Delcy asumiría la presidencia.

Otra opción era el exilio de Maduro en países como Turquía o Qatar y un gobierno de transición encabezado por la vicepresidenta y su hermano Miguel Rodríguez Torres.

Esta información ha trascendido un día después de que Trump autorice a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, una medida rechazada de pleno por Maduro.

"Siempre lo han hecho. Pero jamás ningún gobierno anterior desde que la CIA existe dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y a acabar a los países", ha criticado.

Trump ha enviado helicópteros cerca de Venezuela como parte de su misión en el Caribe y este viernes ha lanzado su sexto ataque a una embarcación que presuntamente había salido del país. Es la primera vez que el ataque deja supervivientes.

