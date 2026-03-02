Ahora

Su estado de salud

El médico de Trump resta importancia al sarpullido que tiene en el cuello y por el que está en un "tratamiento cutáneo preventivo"

Los detalles En la rueda de prensa de este lunes, los allí presentes se han percatado de que en el cuello del mandatario tenía un sarpullido oscuro y con aparentes costras.

Imagen del sarpullido de Donald Trump
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La salud de Donald Trump ha vuelto a ser tema de debate este lunes después de que al presidente estadounidense, durante la rueda de prensa de este lunes donde ha vuelto a dar detalles de la ofensiva contra Irán, se le haya apreciado un sarpullido en el cuello.

Los allí presentes, como también se puede comprobar en las imágenes, han visto cómo el republicano tenía un sarpullido oscuro y con aparentes costras en el lado derecho de su cuello.

Por ello, varios medios de comunicación han preguntado al médico personal de Trump, Sean Barbarella, sobre su estado de salud, pero el doctor ha restado importancia atribuyó a la erupción cutánea. Ha explicado que está "usando una crema muy común" durante una semana con motivo de un "tratamiento cutáneo preventivo" y que espera que las rojeces sean visibles "unas semanas".

Esta es una nueva ocasión en la que se ha cuestionado el estado de salud del republicano, al cual ya se le preguntó sobre los hematomas de las manos que ha tenido y que él achacó a que tomaba grandes dosis de aspirina al día por superstición desde hace años. Eso sí, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que era porque se pasa el día trabajando y dando apretones de mano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia que la "gran ola" de ataques contra Irán "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"
  2. El Gobierno asegura que ni Morón ni Rota apoyarán a EEUU en sus ataques "unilaterales" a Irán
  3. Irán amplía el conflicto a una crisis energética: Catar suspende la producción de gas y Arabia Saudí cierra una gran refinería
  4. Zapatero niega haber facilitado el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"
  5. La CIAF detecta "incongruencias" en la documentación aportada por Adif sobre el accidente de Adamuz
  6. Manu Sánchez, el "payaso serio" que se muere de risa: "Me ha llegado la hostia del cáncer y no he podido deshacerme del humor"