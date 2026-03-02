El médico de Trump resta importancia al sarpullido que tiene en el cuello y por el que está en un "tratamiento cutáneo preventivo"

Los detalles En la rueda de prensa de este lunes, los allí presentes se han percatado de que en el cuello del mandatario tenía un sarpullido oscuro y con aparentes costras.

La salud de Donald Trump ha sido nuevamente objeto de debate tras aparecer con un sarpullido en el cuello durante una rueda de prensa sobre la ofensiva contra Irán. El sarpullido, oscuro y con costras, fue visible en el lado derecho de su cuello, lo que llevó a los medios a cuestionar a su médico personal, Sean Barbarella, quien minimizó el incidente. Barbarella explicó que Trump está utilizando una crema común como parte de un tratamiento cutáneo preventivo y que las rojeces podrían durar semanas. Anteriormente, se había cuestionado su salud por hematomas en las manos, que Trump atribuyó a su consumo habitual de aspirina.

La salud de Donald Trump ha vuelto a ser tema de debate este lunes después de que al presidente estadounidense, durante la rueda de prensa de este lunes donde ha vuelto a dar detalles de la ofensiva contra Irán, se le haya apreciado un sarpullido en el cuello.

Los allí presentes, como también se puede comprobar en las imágenes, han visto cómo el republicano tenía un sarpullido oscuro y con aparentes costras en el lado derecho de su cuello.

Por ello, varios medios de comunicación han preguntado al médico personal de Trump, Sean Barbarella, sobre su estado de salud, pero el doctor ha restado importancia atribuyó a la erupción cutánea. Ha explicado que está "usando una crema muy común" durante una semana con motivo de un "tratamiento cutáneo preventivo" y que espera que las rojeces sean visibles "unas semanas".

Esta es una nueva ocasión en la que se ha cuestionado el estado de salud del republicano, al cual ya se le preguntó sobre los hematomas de las manos que ha tenido y que él achacó a que tomaba grandes dosis de aspirina al día por superstición desde hace años. Eso sí, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que era porque se pasa el día trabajando y dando apretones de mano.

