Pedro Sánchez felicita a Lula por su victoria en las elecciones: "Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España"

¿Qué ha dicho?El presidente del Gobierno cree que "la remontada del progresismo global acaba de comenzar" con el triunfo de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil.

La victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil ha tenido un impacto global significativo. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a Lula en redes sociales, destacando el triunfo como un ejemplo de la remontada del progresismo global. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también expresó su apoyo, sugiriendo que el progreso en Brasil inspira el avance en España. Lula, líder del Partido de los Trabajadores, ganó un cuarto mandato al vencer a Flávio Bolsonaro, hijo del exgobernante Jair Bolsonaro, con un 51,79% de los votos frente al 48,21% de su rival, marcando una sorprendente remontada tras la primera vuelta.

La victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil ha tenido un impacto global. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito un mensaje en sus redes sociales para felicitar a Lula por un triunfo inédito, cuando las encuestas daban como favorito a Flávio Bolsonaro.

"¡Gran victoria de Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar", ha escrito en su cuenta de X.

El PSOE también ha felicitado al mandatario brasileño en sus redes sociales. "Con la fuerza de la gente, Brasil ha querido seguir avanzando. El 29N, el progreso en España seguirá ese camino", recoge el mensaje.

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que derrotó contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo y heredero del exgobernante Jair Bolsonaro, que impugnará el resultado.

El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del candidato de la extrema derecha, lo que supone una diferencia de más de cuatro millones de votos: 64,2 millones de votos contra 59,8 millones de Flávio. Este resultado significó una inédita y sorprendente remontada en relación al resultado de la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, cuando Bolsonaro terminó en primera posición y con una ventaja de dos puntos.

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