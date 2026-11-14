"Me han golpeado y desnudado forzosamente": un preso de Rodeo I denuncia en laSexta las torturas de una de las cárceles más crueles de Venezuela

El contexto Con muchos aún sufriendo en uno de los pilares represores del régimen de Maduro, los que han logrado salir hablan de estancias como 'la máquina del tiempo' y 'la ballena: "Sientes que estás en el infierno", dice un expreso político.

Rodeo I, una de las prisiones más crueles del régimen de Nicolás Maduro, sigue operativa más de 11 meses después de la captura del líder venezolano. La ONU vigila de cerca este lugar, donde las torturas y malos tratos son cotidianos. Un preso colombiano narró a laSexta las torturas sufridas, como ser desnudado forzosamente y golpeado, sin posibilidad de comunicarse con nadie. Daniel Romero, expreso político, describe el "cuarto piso, la máquina del tiempo y la ballena", lugares de tortura inhumana. Los presos sufren aislamiento prolongado, perdiendo contacto con sus familias, mientras las denuncias persisten y la justicia sigue pendiente.

Es una de las prisiones más crueles del régimen de Nicolás Maduro. Una que, más de 11 meses después de la captura del que fuera líder del país, sigue funcionando. Donde las torturas son parte del día a día. Donde los presos sufren amenazas y golpes a manos de sus carceleros. Es Rodeo I, lugar vigilado más que de cerca por la ONU ante los malos tratos que sufren los que allí se encuentran.

Como los que padece un preso colombiano que ha hablado con laSexta. Con la voz distorsionada para que sus carceleros no puedan reconocerle, este hombre narra las torturas a las que le someten desde que está encerrado. "En los dos años que llevo aquí me han desnudado forzosamente, me han puesto en un cuarto de castigo, me han echado gas pimienta y me han golpeado", cuenta.

Todo, sin opción a hablar con nadie: "Me han quitado las comunicaciones. Sin ningún tipo de juicio, sin pruebas, me han raptado en la frontera".

El suyo no es un caso aislado. En la prisión de Rodeo I, como cuenta el expreso político Daniel Romero, existía el llamado "cuarto piso, la máquina del tiempo y la ballena": "Allí te torturaban".

"Es inhumano"

"Es algo inhumano. Cuando estás allí sientes que estás en el infierno", dice sobre la llamada 'máquina del tiempo'. Allí hacinaban a varios presos, aislados del exterior, con una sola comida al día y una luz blanca encendida de manera permanente.

En 'la ballena', cuenta Daniel, hay un "tanque de agua con un respiradero": "Te falta el oxígeno, tienes que estar tranquilo para poder respirar bien".

A estos castigos físicos se suma el aislamiento. Los presos, durante meses, pueden perder todo contacto con sus familias. "Una paliza duele menos que ver a un familiar en esa situación", afirma Angélica, esposa de Daniel.

Las denuncias a Rodeo I persisten, con muchos presos aún dentro de sus barrotes esperando justicia y con muchas responsabilidades todavía por esclarecer.

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