Ahora

Airada reacción de Washington

La UE multa con 120 millones de euros a X y Marco Rubio responde que supone "un ataque de gobiernos extranjeros al pueblo americano"

¿Por qué es importante? La CE ha explicado que las infracciones de la empresa de Elon Musk incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

La Comisión Europea (CE) ha multado este viernes a la red social X con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria, en la que es su primera decisión contra una plataforma por violar esa legislación. Esta decisión ha provocado una reacción muy llamativa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Las infracciones de la empresa de Elon Musk, ha explicado la CE en un comunicado, incluyen el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores. En detalle, la CE impuso una multa de 45 millones de euros por la infracción a causa de la marca de verificación azul, de 35 millones por el repositorio de anuncios y de 40 millones en relación con el acceso a los datos por parte de los investigadores.

Tras esto, Rubio ha afirmado que "la multa de 140 millones de dólares de la Comisión Europea no es sólo un ataque a X". "Es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo americano por parte de gobiernos extranjeros. Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en Internet", ha agregado en la misma red social multada por la Unión Europea (UE).

En un tono similar, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU ha lamentado que "una vez más, Europa multa a una empresa tecnológica estadounidense exitosa por ser una empresa tecnológica estadounidense exitosa". "Europa está gravando a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por las propias regulaciones asfixiantes de Europa", ha apostillado Carr en un mensaje publicado en X y reenviado posteriormente a sus más de 229 millones de seguidores por Elon Musk.

La airada reacción de Washington a la multa impuesta a X se anticipaba horas antes de conocerse la sanción. El propio vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó antes incluso de conocerse la multa en la mencionada red social que la Unión Europea debería "apoyar la libertad de expresión" en lugar de "atacar" a las empresas estadounidenses.

"Circulan rumores de que la Comisión Europea multará a X con cientos de millones de dólares por no censurar. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura", señaló Vance en un mensaje en su perfil en X en la noche del jueves.

La empresa estadounidense dispone ahora de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas específicas que tiene previsto adoptar para poner fin al incumplimiento de la DSA ( Digital Services Act, en inglés) en relación con el uso engañoso de las marcas de verificación azules.

Además, contará con 90 días hábiles para presentar un plan de acción en el que se establezcan las medidas necesarias para subsanar las infracciones relativas al repositorio de publicidad y al acceso a los datos públicos para los investigadores.

