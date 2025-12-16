Los otros héroes fallecidos del atentado de Sídney: Boris y Sofía Gurman trataron de detener a uno de los tiradores

Lo que se sabe Imágenes inéditas del ataque en Bondi Beach muestra cómo la pareja se enfrentó a uno de los atacantes. Minutos después, sin embargo, acabaron siendo asesinada. En total hay al menos 16 personas fallecidas en el atentado.

Imágenes inéditas del ataque en Bondi Beach, Australia, revelan a Boris y Sofía Gurman, quienes intentaron detener a un atacante antes de ser asesinados. Boris logró desarmar momentáneamente al agresor, pero ambos fueron abatidos. Los cuerpos aparecieron junto a un puente, lugar del enfrentamiento. En el video, se observa una bandera del ISIS sobre el vehículo de los atacantes, quienes habían entrenado en Filipinas. Naveed Akram, uno de los tiradores, estaba relacionado con el yihadismo. Ahmed, otro héroe, fue visitado por el primer ministro Anthony Albanese. Australia promete vigilancia contra el extremismo mientras despide a las víctimas.

Imágenes inéditas del ataque en Bondi Beach, Australia, muestran a los otros héroes del tiroteo que acabó con la vida de al menos 16 personas. Las nuevas imágenes muestran a la pareja enfrentándose a uno de los atacantes. Sin embargo, no lograron arrebatarle el arma y fueron asesinados minutos después.

Son dos de las víctimas mortales que dejó el trágico atentado en Sídney: Boris y Sofía Gurman. Sin embargo, instantes antes, intentaron frenar el terrorista. Boris trató de neutralizar a uno de los atacantes, se abalanzó sobre él e incluso consiguió quitarle el arma momentáneamente.

Pero al final lo mataron junto a su mujer, Sofía. La prueba son los dos cadáveres que aparecieron al lado de un puente, el mismo lugar en el que se produjo la pelea.

En ese mismo vídeo se ve una bandera del ISIS encima del que podría ser el vehículo de los atacantes. Las investigaciones revelan que los tiradores, padre e hijo, viajaron hace semanas a Filipinas para realizar un entrenamiento militar para preparar esta matanza.

También se sabe ahora que al padre le renovaron la licencia de armas en 2023. Ese año la policía australiana ya sabía que su hijo, Naveed Akram, estaba relacionado con el yihadismo. Y ahora han descubierto que estaba radicalizado.

El héroe que sí ha vivido para contarlo es Ahmed. Esta mañana, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, lo ha visitado en el hospital. "Le agradezco las vidas que ayudó a salvar y le deseé todo lo mejor", ha declarado.

Una valentía que los australianos nunca olvidarán Miles de personas siguen despidiendo a las víctimas entre lágrimas en la zona del ataque mientras el Gobierno australiano ha prometido vigilancia contra el extremismo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.