A lo largo de la historia, los mandatarios que han logrado sobrevivir a varios atentados comparten ciertos elementos clave: sistemas de protección sólidos, decisiones estratégicas en momentos críticos y, en no pocas ocasiones, una dosis de azar que inclinó la balanza a su favor.

A lo largo de la historia, varios líderes mundiales han sido blanco de complots y atentados, reflejo de la turbulencia política, los conflictos sociales o el simple rechazo a su autoridad. Algunos lograron sobrevivir a múltiples intentos de asesinato, consolidando su imagen de resiliencia y dejando huella en la memoria histórica. Estos casos muestran cómo la seguridad, la estrategia política y la suerte se entrelazan en la vida de quienes ocupan el poder.

Repasamos los líderes más perseguidos, que sobrevivieron a varios intentos de asesinato.

Charles de Gaulle: en la diana por la independencia de Argelia

El general Charles de Gaulle, presidente de Francia entre 1959 y 1969, durante su mandato se convirtió en el blanco de múltiples intentos de asesinato, especialmente en el contexto de la guerra de independencia de Argelia. Su firme decisión de conceder la autodeterminación a la colonia generó la oposición frontal de la Organización del Ejército Secreto (OAS), un grupo paramilitar que llegó a planear varios atentados en su contra. Entre ellos destaca el conocido como atentado del Petit-Clamart en 1962, cuando un comando ametralló su vehículo oficial, del que de Gaulle salió ileso gracias al blindaje del coche y a la sangre fría de su conductor.

A lo largo de su vida política, de Gaulle sobrevivió a más de una docena de complots, lo que reforzó la percepción de que estaba destinado a liderar a Francia en los momentos más difíciles.

Yaser Arafat: objetivo prioritario de los servicios de inteligencia

El líder palestino Yaser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), fue uno de los dirigentes más perseguidos del siglo XX. Durante décadas, se convirtió en objetivo prioritario de los servicios de inteligencia y del ejército israelí. Según revelaciones recogidas por The New York Times, el exprimer ministro israelí Ariel Sharon llegó a considerar, en los años 80, derribar aviones comerciales de pasajeros para acabar con la vida de Arafat, una idea que finalmente fue descartada por el elevado riesgo de víctimas civiles.

El periodista Ronen Bergman documentó numerosos intentos frustrados de asesinar a Arafat, que incluyeron bombardeos, operaciones militares y planes encubiertos. El dirigente palestino consiguió evadirlos gracias a medidas clandestinas, cambios de última hora en sus desplazamientos e incluso por la decisión de Israel de cancelar algunas operaciones al valorar el impacto internacional de posibles muertes inocentes.

Tras sobrevivir durante décadas a estas persecuciones, Arafat falleció en 2004, a los 75 años, en circunstancias aún rodeadas de debate y sospechas.

Abraham Lincoln: un destino fatal evitado en varias ocasiones

El presidente estadounidense Abraham Lincoln, recordado por haber sido asesinado en abril de 1865 a manos del actor confederado John Wilkes Booth, ya había sobrevivido a dos intentos previos contra su vida. Según la revista The Week, el primero ocurrió en febrero de 1861, cuando se descubrió un complot para asesinarlo en Baltimore, justo antes de su investidura. Gracias a la vigilancia y a la intervención de sus ayudantes, el plan fue frustrado y Lincoln pudo llegar a Washington para asumir la presidencia en medio de un clima de gran tensión política.

Un segundo episodio tuvo lugar en agosto de 1864, cuando Lincoln regresaba al Hogar del Soldado, su residencia de descanso a las afueras de la capital estadounidense. A las once de la noche, un disparo impactó directamente en su sombrero de copa, atravesándolo, aunque el presidente resultó ileso.

La posterior muerte de Lincoln eclipsó estos intentos, pero ambos reflejan la profunda división que vivía Estados Unidos durante la Guerra Civil, un contexto en el que la figura del mandatario se convirtió en un blanco recurrente para sus enemigos.

Adolf Hitler: múltiples atentados fallidos

El dictador alemán Adolf Hitler fue uno de los líderes más perseguidos de la historia contemporánea. Se calcula que existieron más de 40 complots en su contra, muchos de ellos organizados desde dentro del propio ejército alemán o incluso desde las filas del Partido Nazi. Uno de los más recordados es el atentado del 20 de julio de 1944, conocido como Operación Valquiria, en el que un grupo de oficiales colocó una bomba en su cuartel general de Prusia Oriental. La explosión mató a varios oficiales, pero Hitler apenas sufrió heridas leves, reforzando en ese momento la percepción de que era prácticamente intocable.

Otros intentos de acabar con su vida incluyeron planes con veneno, emboscadas y sabotajes internos, pero ninguno logró su objetivo. La repetida supervivencia de Hitler tuvo consecuencias históricas de gran alcance: permitió prolongar la guerra durante meses y mantener activas sus políticas devastadoras hasta su suicidio en abril de 1945.

Fidel Castro: la resiliencia del líder cubano

El dirigente cubano Fidel Castro, presidente de la isla durante casi cinco décadas, encabeza la lista de líderes más perseguidos de la historia contemporánea. Según documentos desclasificados de la CIA, fue objetivo de 638 intentos de asesinato, especialmente entre las décadas de 1960 y 1970, lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia no solo política, sino también física. Los planes para eliminarlo llegaron a rozar lo insólito: desde cigarros explosivos y trajes de buceo impregnados con toxinas, hasta intentos de envenenamiento con productos químicos y biológicos.

Castro logró sobrevivir a todos estos intentos gracias a un sistema de seguridad implacable y a la propia dificultad de llevar a cabo operaciones de ese tipo en un entorno altamente vigilado. Su longevidad política reforzó la percepción de que era prácticamente invulnerable, convirtiéndose en uno de los casos más extremos de persecución política en la historia moderna.

Reina Victoria: reflejo de la tensión política en Reino Unido

La reina Victoria del Reino Unido, una de las monarcas más longevas de la historia británica, también fue objeto de numerosos intentos de asesinato durante su extenso reinado de más de seis décadas. Se estima que sobrevivió a al menos siete atentados, reflejo tanto de la tensión política de la época como del creciente papel simbólico que representaba la monarquía en la sociedad. El primero de estos ataques ocurrió en 1840, cuando Edward Oxford disparó en dos ocasiones contra la reina y el príncipe Alberto mientras viajaban en carruaje. Aunque los disparos fallaron, el caso conmocionó al país y Oxford fue declarado no culpable por locura.

Décadas después, la monarca volvió a ser blanco de otro intento célebre: en 1882, Roderick Maclean disparó contra ella en la estación de Windsor, aunque fue reducido rápidamente y, como en casos anteriores, declarado enfermo mental.

Estos episodios, junto a otros similares contribuyeron a consolidar la fortaleza de la monarquía británica en pleno auge del Imperio.

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