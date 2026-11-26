¿Qué ha dicho? En su perfil de X, ha confirmado que va a volver a su país "para acompañar la peregrinación de la Virgen de Coromoto", convocada para el 5 de diciembre. María Corina Machado, su aliada, ya está de vuelta en Venezuela.

Edmundo González, excandidato presidencial y líder opositor de Venezuela, ha anunciado su regreso al país la próxima semana. Este retorno se produce en un contexto de apertura por parte del nuevo régimen liderado por Delcy Rodríguez, que ya permitió el regreso de su aliada María Corina Machado. González, exiliado en España desde 2024 tras unas elecciones controvertidas, ha expresado su deseo de participar en la peregrinación de la Virgen de Coromoto el 5 de diciembre. En un mensaje, agradeció el apoyo de los venezolanos, España y su familia durante su exilio, y expresó emoción por volver a casa.

Edmundo González, excandidato a la presidencia de Venezuela y líder opositor, ha anunciado su intención de volver al país la próxima semana, en un momento marcado por un mayor aperturismo del nuevo régimen presidido por Delcy Rodríguez que ya posibilitó en su momento el retorno de su aliada María Corina Machado.

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto", ha escrito González en un mensaje en su perfil de X.

La peregrinación en cuestión a la que hace referencia está convocada para el sábado 5 de diciembre.

Exiliado en España desde septiembre de 2024, tras unas elecciones en las que fue declarado vencedor un Nicolás Maduro capturado en Caracas a comienzos de año por Estados Unidos en un bombardeo sobre Venezuela, ha hecho esta revelación con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias en otras países. Esto le hizo pensar en "las maneras de agradecer".

"Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia. En este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa", ha añadido. "¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes", ha agregado.

El anuncio de González llega un día después de que Machado adelantara desde Venezuela, sin dar más detalles, que el político estaría "pronto" de regreso al país.

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