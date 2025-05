León XIV, a ojos de sus hermanos John y Louis: "Será el segundo papa Francisco"

En casa le llaman 'Bob' y es el pequeño de tres hermanos; sus dos mayores estaban este viernes más que orgullosos de tener, nada menos, que un hermano papa. Así lo han expresado John y Louis, hermanos de Robert Prevost, nuevo obispo del Vaticano desde que asomó la fumata blanca por la chimenea de San Pedro.

Los medios estadounidenses corrieron a buscarlos en cuanto se supo que el sumo pontífice era Prevost, el primer papa estadounidente. Y en plena entrevista con la agencia Associated Press, el propio León XIV llamaba a su hermano John: "Todos los canales del país han estado aquí", le contaba, dando testimonio de la gran expectación que habían generado: todo el mundo quiere saber detalles personales del nuevo jefe de la Iglesia Católica. Y ellos los han dado con orgullo. Como vemos en el vídeo, John muestra una foto especial, cuando León XIV fue nombrado cardenal. Hoy creen va continuar con el legado de su antecensor: "Creo que será el segundo papa Francisco, se preocupa mucho por la difícil situación de los pobres", apunta.

En cuanto supieron que había fumata blanca, explica desde su casa de Illinois (Estados Unidos), los nervios se apoderaron de ellos, hasta que 'Bob' salió al balcón. A miles de kilómetros, su hermano mayor, Louis, jubilado residente en Florida, estallaba de alegría: "Me quedé sin palabras. Mi cabeza explotó", explica. Y lo mismo John: "Mi sobrina empezó a chillar por su tío, y yo no me lo podía creer, no podía ser posible", señala.

Ahora recuerdan una vieja profecía, hecha por una vecina cuando Robert Prevost comenzó la escuela primaria, con seis años: "Le decía 'vas a ser el primer papa de EEUU'". Ellos creen que sí, que había algo innato en Prevost, una especie de destino dentro de la Iglesia. Todo pese a que, asegura John, su hermano no ambicionaba ser papa: "En absoluto, la responsabilidad es tremenda", responde a los periodistas.

Los hermanos han contado también que Robert es un coco de las Matemáticas, formación del papa además de la Teología y el Derecho canónico, y que es un gran aficionado a los deportes, sobre todo el béisbol, el fútbol y el tenis. Prevost es un reconocido amante del tenis y fan del español Carlos Alcaraz: "Me considero un tenista 'amateur'", afirmó en una entrevista.

Entre tanto, está previsto que este mismo viernes los hermanos vuelen a Roma para reunirse con el benjamín de la casa. Y atención, porque John puede generar alguna confusión por su gran parecido físico con el papa.