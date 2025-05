La increíble historia entre el papa León XIV y Carlos Alcaraz: "Me gusta mucho"

Este jueves 8 de mayo de 2025 quedará marcado para la historia tras la fumata blanca que confirmó a Robert Francis Prevost como el 267º papa de la historia.

El nuevo pontífice, que ejercerá como León XIV, es el primero nacido en Estados Unidos y tiene algo en común con Francisco I: el deporte.

Si el argentino era un gran seguidor del fútbol y de San Lorenzo de Almagro, a Prevost le tira más la raqueta y tiene un claro tenista favorito: Carlos Alcaraz.

Así lo reconoció hace tiempo en una entrevista con la Orden Agustiana: "Me considero un gran aficionado al tenis y me gusta mucho Carlos Alcaraz".

"Me considero un tenista 'amateur'. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Mi nuevo trabajo (cardenal) no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", señaló.

León XIV fue misionero en Perú, donde creció su amor por el tenis, pero tras ocupar el cargo de obispo de Chiclayo (Perú) entre 2013 y 2023, tuvo que dejar su pasión a un lado.

De hecho, según informa la 'Gazzetta dello Sport' mencionando a quienes le han visto jugar, Prevost "parece tener un excelente revés y es un competidor formidable".