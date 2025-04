Juguetes, teléfonos o decoración navideña: las armas de China para negociar una tregua comercial con EEUU

China, en medio de la guerra comercial con Estados Unidos, tiene varias cartas bajo la manga. Controla el 60% de la producción global de tierras raras, esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos, y ha endurecido las normas de exportación, afectando a EEUU, que depende de ellas. Además, el mercado estadounidense está inundado de productos "Made in China", desde adornos navideños hasta ventiladores y aires acondicionados. La industria aeronáutica también se ve afectada, con China suspendiendo compras a Boeing. A nivel farmacéutico, EEUU depende de ingredientes chinos. Por último, China posee una significativa cantidad de deuda estadounidense, lo que le da influencia económica.

Productos tan simples como las esferas de Navidad o tan complejos como piezas para aviones o tierras raras son algunos de los bienes que hasta ahora llegaban de China a Estados Unidos, y que ahora pueden convertirse en buenas bazas para el gigante asiático a la hora de negociar una tregua en la batalla comercial.

China domina el mercado de tierras raras

Teléfonos, ordenadores, turbinas eólicas, escáneres médicos, equipos de defensa: cualquier cosa con un botón de encendido depende de las llamadas tierras raras para su fabricación, y el gigante asiático controla hasta el 60% de la producción global de estos recursos críticos y el 92% de su procesamiento, según datos de la Agencia Internacional de Energía.

En medio de la batalla comercial, China ha endurecido las normas para su exportación de tierras raras, un problema para Estados Unidos, que en los últimos años compró al país asiático en torno al 70% de las tierras raras que necesitan sus industrias.

El 'American way of life' es 'Made in China'

Decorar el árbol de Navidad, disfrazarse de conejo de Pascua, lanzar fuegos artificiales el 4 de julio o desplegar las guirnaldas de calabazas y murciélagos en Halloween puede volverse una tarea complicada para los estadounidenses, porque la mayor parte de los adornos y luces que despliegan masivamente para celebrar estas y otras tradiciones viene de China.

También los juguetes y bicicletas, de los que alrededor del 80% provienen del gigante asiático, lo que significa que a Washington le urge alcanzar un acuerdo antes de final de año si no quiere poner en jaque la "alegría navideña".

Además, en un país amante de los ambientes climatizados, el verano será un momento clave para experimentar las consecuencias prácticas de un frenazo del comercio con el país asiático, donde se fabrica el 80% de todos los ventiladores mundiales y el 70% de los equipos de aire acondicionado.

La industria aeronáutica y un golpe a Boeing

China, con una aviación civil en constante crecimiento, ha sido hasta ahora uno de los principales clientes del gigante aeronáutico Boeing, pero esta semana Pekín ordenó a sus aerolíneas que no acepten más entregas de aviones de esa empresa estadounidense y suspendan "cualquier compra de equipos y piezas para aeronaves a empresas estadounidenses".

Si China decide favorecer al gran rival de Boeing, la europea Airbus, la firma -uno de los grandes emblemas de la industria de EEUU- podría convertirse en una de las grandes perjudicadas de la guerra comercial.

Suministro de medicamentos

El gigante asiático juega un papel clave en la cadena global de suministro de medicamentos y de los componentes necesarios para fabricarlos, una circunstancia a la que Estados Unidos no escapa: aunque su producción e importación de fármacos genéricos esenciales como los antibióticos o analgésicos se ha diversificado en los últimos años, aún obtiene de China parte de estos elementos.

Según cifras del Consejo Empresarial EEUU-China, las importaciones directas o indirectas de ingredientes farmacéuticos activos producidos en China rondan el 18% y las importaciones totales de medicamentos, el 8%.

La deuda como arma

China es el segundo mayor poseedor de Bonos del Tesoro estadounidense -la llamada deuda estadounidense-, con 760.000 millones de dólares y solo por detrás de Japón.

Esto da al país asiático la capacidad de devaluar el dólar si decide vender parte de esa deuda a un precio por debajo de su valor. Este paso sería quizá la medida más dura que Pekín podría tomar contra Washington y repercutiría en la economía global, por lo que los expertos descartan este escenario por ahora.

Pekín puede esperar

En medio de esta vertiginosa guerra comercial, China puede permitirse ejercer la muy oriental virtud de la paciencia, ya que aún con las puertas del mercado estadounidense cerradas (que representa un 14% de sus exportaciones), a la "fábrica del mundo" no le faltan clientes en el resto del globo.

Otra potente baza -aunque no tanto como en la primera guerra comercial debido a que el consumo doméstico no ha despegado después de la pandemia- es su inabarcable mercado interno, al que a las empresas estadounidenses no les interesa perder el acceso, algo a lo que Pekín puede sacar provecho en eventuales negociaciones con Washington.