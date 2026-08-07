laSexta graba a un ladrón en plena acción: roba el móvil al dueño de un restaurante mientras da una entrevista

Una entrevista sobre economía ha acabado convertida en la prueba de un robo. El rostro del caco ha sido grabado por la cámara, que parece no darse cuenta de que su acción ha sido filmada.

Un equipo de laSexta ha vivido una surrealista escena. Estaban en Barcelona grabando una entrevista sobre economía en un restaurante cuando, de fondo, han grabado una llamativa escena: un hombre robando un teléfono móvil de una mesa.

Como se puede ver en las imágenes, la entrevista se estaba desarrollando con total normalidad. En el fondo, se puede ver a dos clientes comiendo. Pero, de repente, un hombre, con camiseta negra y una mochila colgada del hombro, entra en escena. Este, se acerca a una de las mesas donde hay un teléfono móvil y se lo lleva.

El ladrón no se da cuenta, en ningún momento, que está siendo grabado. De hecho, pasa frente a la cámara antes de irse, lo que permite grabar su rostro a la perfección. Gracias a las imágenes grabadas, el dueño podrá denunciar el robo ante la policía.

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