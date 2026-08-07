Un millón escondido entre basura: hallan un billete de lotería premiado entre siete toneladas de basura

Los detalles La historia es de película, el dueño del billete de lotería premiado con un millón de euros, por error, lo había tirado a la basura y removió cielo y tierra hasta dar con él. Una insólita carambola que ha ocurrido en el sur de Italia.

Todo ocurre en este estanco de Bitonto, al sur de Italia. El hombre introduce su billete, la máquina le muestra que no era canjeable y él interpreta mal la información, porque los premios grandes no pueden ser pagados directamente por el vendedor.

Convencido de que el boleto no tenía ningún valor, lo tira a la papelera y se va. "El billete fue depositado en la basura, en la bolsa grande, y luego la cerramos y la metimos en el contenedor", asegura la chica del estanco donde se vendió el premio ganador.

Ya en casa, sus familiares le dicen que esos números están premiados porque siempre juega los mismos, pero el billete ya está camino del vertedero y de ahí, directo a la planta de residuos.

Comienza entonces una búsqueda contrarreloj. Los operarios de cuatro municipios reciben el aviso y se ponen manos a la obra: "Aproximadamente 7 u 8 toneladas de residuos. Fue un trabajo en equipo que requirió mucha paciencia", aseguran.

El camión que transportaba el preciado billete deja de ser de basura. "Se había convertido en un vehículo de transporte de dinero; había que inspeccionarlo y escoltarlo", cuenta otro de los operarios de la basura.

Entre montañas de basura, miran bolsa por bolsa, cupón por cupón... Hasta que aparece tras dos días de búsqueda. Milagrosamente, el billete estaba intacto. "Teniendo en cuenta que hablamos de un trozo de papel tan pequeño, se puede imaginar el alto riesgo que corría", explica el jefe de la planta de basura.

Finalmente, estalla la explosión de felicidad de los trabajadores al encontrar el billete. Lo celebran como si el millón fuera suyo.

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