Bombardeo en Teherán

Sánchez tilda de "atropello" el ataque de EEUU y de Israel a Irán: "No traerá nada bueno ni en la región ni en el mundo"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha expuesto que "la violencia solo trae más violencia" y ha condenado tanto la ofensiva sobre el país persa como la represión del régimen de los ayatolás.

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha hablado antes de la gala de los premios Goya sobre el ataque de Estados Unidos y de Israel sobre Irán. El líder socialista ha considerado la ofensiva en Teherán como "un atropello a la legalidad internacional" y ha hecho "un llamamiento a la desescalada". "La violencia solo trae más violencia".

"Rechazamos el régimen de Irán. Uno en el que los ciudadanos sufren la represión, sobre todo las mujeres. Sin embargo, denunciamos el atropello a la legalidad internacional, que no traerá nada bueno para la región ni para el mundo", ha expresado.

En ese sentido, el presidente ha afirmado que "España ha sido consistente en estos años, sea en Gaza, Ucrania, Venezuela o en Irán".

"Me preocupa personalmente. La política ha de estar para resolver problemas y no para crearlos. No está para imponer la ley del más fuerte", ha insistido Sánchez.

El presidente ha abogado "por la diplomacia" y "por la paz", además de "por hallar fórmulas pacíficas para resolver conflictos". Además, ha recordado la conferencia de Múnich: "Denuncié que se ha vencido el plazo del tratado internacional de no proliferación de armas nucleares. Es lo que hay que poner sobre la mesa".

"Esto concierte a Estados Unidos y por supuesto también a Irán, que busca con el enriquecimiento de uranio acceder al armamento nuclear", ha concluido.

