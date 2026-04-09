Israel y su nueva masacre sobre Líbano: le bastaron diez minutos para dejar más de 250 muertos y un país en escombros

¿Por qué es importante? La ONU ya ha condenado esta espantosa matanza que se produjo solo unas horas después de acordar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pacto que está más roto que vivo. Por ello, piden que se investigue de forma independiente este ataque.

La reciente ofensiva israelí en Líbano ha resultado en una masacre que dejó al menos 254 muertos y más de 1000 heridos en solo diez minutos. Los ataques, liderados por Benjamín Netanyahu, han devastado áreas residenciales, especialmente en Beirut, donde los servicios de emergencia están desbordados. Los libaneses, aterrorizados, buscan refugio en cualquier lugar disponible, incluso en restaurantes. La ONU ha condenado la violencia y exige una investigación independiente para llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parece más frágil que nunca.

Lo vivido, o mejor dicho, lo sufrido en la última jornada en Líbano solo puede definirse como una masacre. Otra cometida por el líder de Israel, Benjamín Netanyahu, que parece que ya sueña con convertir este país en su nueva obsesión, en su nueva Gaza.

Porque los ataques han caído sobre los libaneses sin cesar. Una tras otra, las bombas han alcanzado numerosos edificios residenciales. Hasta hemos visto viviendas explotar y saltar por los aires tras un nuevo impacto.

Pero también hemos visto el horror que soportan los libaneses, que cada vez que oyen o ven una explosión tienen que salir corriendo a buscar refugio. Y lo hacen donde sea, como por ejemplo, usando un restaurante como búnker improvisado para ponerse a salvo.

Y toda esta destrucción, el miedo creado entre los supervivientes y unos 254 muertos son las consecuencias de solo diez minutos de ofensiva. Diez minutos que, para muchos, fueron eternos, pero en los que se podía escuchar el estallido de un misil o un dron cada minuto.

"No puedo describir lo intenso que fue, lo aterrador que fue, lo espantoso que fue", asegura Mona Naoura, una de los muchos libaneses desplazados de Nabatieh. Porque la pasada noche ha sido, sin duda, la más cruel y sangrienta desde que Israel iniciase su ofensiva contra Líbano. Hay que recordar que, en paralelo, también han comenzado a derrumbar viviendas de libaneses, todo con la idea de mover una vez más las fronteras de Israel.

Beirut se lleva la peor parte

Si la tragedia ha inundado Libanpo, su capital, Beirut, se ha llevado la peor parte. Allí, los servicios de emergencia se han visto desbordados por la magnitud de los ataques. No daban abasto; tampoco era fácil reconocer las calles de Beirut tras tantos bombardeos.

Beitur ahora es caótico, lleno de escombros, sumido en gritos de desesperación y ruidos de sirenas de ambulancia que resuenan por todas partes. "Siento miedo y ansiedad, ¿hacia dónde se dirige este país? ¿Nos quedaremos y adónde iremos?", pregunta Abed Sabra, residente en la capital de Líbano.

Porque Israel ha vuelto a cometer una masacre en Líbano en la que, en solo diez minutos, ha matado a al menos 254 libaneses y ha dejado más de 1000 heridos. Quizás lo más llamativo es que el Gobierno de Netanyahu reconoce lo que ha hecho sin pudor. O como ha dicho Israel Katz, el ministro de Defensa israelí: "Este es el golpe más contundente que ha sufrido Hezbolá desde la operación de los busca", que, recordemos, hicieron explotar de forma simultánea.

La ONU ya ha condenado esta espantosa matanza que se produjo solo unas horas después de acordar un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pacto que está más roto que vivo. Por ello, la ONU ha pedido que se investigue de forma independiente este ataque de diez minutos y cientos de bombas. Quieren que los responsables se sienten ante la justicia.

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