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O los hermanos Roca

El divertido vídeo viral de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, cocinando: "Son como los Arguiñano"

Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, se lo pasa pipa entre harinas, mantequillas y fogones en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

El divertido vídeo viral de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, cocinando: "Son como los Arguiñano"

No sabemos si el pequeño Keyne seguirá los pasos de su hermano, Lamine Yamal, tras el balón o se pasará el día en la cocina como su padre, que no deja de sorprendernos en redes con sus recetas, pero a juzgar por este vídeo que recoge Aruser@s, parece que no se lo pasa nada mal hacer postres. En el plató del programa de laSexta no tardan en compararles con los Arguiñano o los hermanos Roca.

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