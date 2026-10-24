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Ofensiva total

"No me iré de mi casa, no me moveré de aquí": Israel expulsa a cientos de palestinos de Cisjordania en un nuevo castigo colectivo

¿Qué está pasando? El Ejército de Netanyahu ha respondido contra la población civil después de un atentando en el que han muerto dos soldados. Entre las personas detenidas, cinco mujeres italianas. "Exigimos su liberación", dice el Gobierno de Meloni.

Soldados israelíes, en Cisjordania
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Otro castigo colectivo más. Otra respuesta dirigida contra civiles. Contra mujeres y niños. Así ha reaccionado Israel. Así han actuado las fuerzas de Netanyahu en la Cisjordania ocupada, asaltando en plena noche hasta 15 pueblos y expulsando de la ciudad de Hebrón a cientos de palestinos que allí vivían.

Todo, en respuesta al atentado en el que murieron dos soldados israelíes. En respuesta a un ataque que de nuevo están pagando civiles. Que ha supuesto un bloqueo indefinido del territorio en una ofensiva total sobre Cisjordania.

"Evacuaremos a los residentes. Iremos casa por casa confiscando todas las armas. Desmantelaremos las infraestructuras terroristas", ha afirmado Netanyahu.

Mientras, el pueblo de Hebrón está totalmente cercado en una nueva escalada de la violencia. "No me iré de mi casa. No me moveré de aquí", afirma un civil.

LA ONU, otra vez, ha mostrado su "preocupación" ante "los cierres de Israel a la comunidad palestina en Cisjordania", que ha conllevado además la detención de decenas de personas entre las que hay cinco mujeres italianas que acompañaban a los agricultores locales.

"Exigimos la liberación inmediata de las cinco italianas detenidas por el Ejército de Israel", ha expresado Antonio Tajani, ministro de Exteriores del Gobierno de Giorgia Meloni.

Una ofensiva total en Cisjordania, según dice Netanyahu, a una escala no vista desde el inicio de la ocupación israelí.

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