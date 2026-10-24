Milei no se cansa: vuelve a llamar "ladrón corrupto" a Sánchez y le acusa de tratar de amañar las elecciones

¿Qué ha dicho? El argentino ha acusado al presidente Sánchez de estar entregándoles la ciudadanía "para que voten a la izquierda". "Bueno, esperemos que la ola azul también llegue a España", ha señalado en referencia al PP.

Javier Milei, tras su paso por España, ha continuado sus ataques contra Pedro Sánchez desde Argentina. En un discurso en la cena anual de la Fundación Faro, Milei llamó "ladrón corrupto" al presidente español y lo acusó de querer manipular las elecciones del 29 de noviembre mediante la 'ley de nietos'. Sánchez respondió destacando sus logros sociales y criticando las políticas económicas de Milei. La tensión entre ambos líderes se intensificó con declaraciones incendiarias y acusaciones mutuas. Milei también alertó sobre la caída de la natalidad y la inmigración en Occidente, criticando las políticas de Sánchez.

Ha vuelto a Argentina tras su paso por España, pero no se ha olvidado de Pedro Sánchez. Javier Milei llegó esta semana a Madrid lanzando insultos a diestro y siniestro contra Pedro Sánchez y "los zurdos" y ha continuado a su regreso a su país.

El presidente argentino ha vuelto a llamar "ladrón corrupto" a su homólogo español, al que ha acusado de querer amañar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con la conocida como 'ley de nietos' durante su discurso en la cena anual de Fundación Faro.

A Sánchez no le ha faltado tiempo para responder al ultras, del que dice que "lo único que ha hecho ha sido recortar un 40% el salario mínimo" y ha recordado que "hay 11 millones de trabajadores argentinos trabajando en la informalidad".

La batalla 'dialéctica' está servida desde que Milei pisara la capital española esta semana. "Estúpidos. Me encanta que me rechacen los empobrecedores", señalaba en relación a una pancarta colgada en Ferraz con ironía para darle la bienvenida. También tildaba de "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador" al líder socialista.

Eso sí, el presidente ha respondido a estas descalificaciones presumiendo de ser un "zurdo" y de estar "orgulloso" de serlo si con ello ha conseguido subir las pensiones o el SMI, defender el derecho a abortar o el 'No a la guerra'. "El eslogan ese de si hacer tal cosa es de zurdo, soy zurdo... le faltaba decir si ser chorro (ladrón) es de zurdo, soy zurdo. Hubiera cuadrado perfecto", le ha replicado Milei en la cena de la Fundación Faro, un think tank vinculado al partido que lidera el mandatario argentino.

Durante su alocución, Milei ha alertado contra el peligro que, a su juicio, se enfrenta Occidente ante la caída de la natalidad y la acogida de inmigrantes, poniendo como ejemplo "la política del reemplazo" que considera que practica en España "el ladrón corrupto Pedro Sánchez", quien ha regularizado, según ha comentado, a "cientos de miles de inmigrantes ilegales para sumarle votos al PSOE".

Además, en alusión a la denominada 'ley de nietos' aprobada por el Gobierno para que los descendientes de los españoles puedan obtener la nacionalidad española de origen, Milei ha acusado al presidente Sánchez de estar entregándoles la ciudadanía "para que voten a la izquierda". "Bueno, esperemos que la ola azul también llegue a España", ha concluido Milei, mostrando su deseo de que la derecha se haga con el poder en el país.

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