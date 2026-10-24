De líder sindical a héroe de la IA: los videos de Lula da Silva inundan las redes en la batalla por el voto para las elecciones de Brasil

El contexto El brasileño se convierte en protagonista de vídeos que lo muestran convertido en Lady Gaga con 'Judas' como banda sonora, bailando al estilo de Beyoncé al ritmo de 'Crazy in Love' o imitando el característico 'moonwalk' de Michael Jackson.

En Brasil, la campaña electoral se extiende a las redes sociales, donde Luiz Inácio Lula da Silva utiliza la inteligencia artificial para atraer a votantes indecisos. Lula, quien reivindica su trayectoria sindical, aparece en vídeos transformado en estrellas de la música y superhéroes. Imágenes históricas de 1979 muestran a un joven Lula liderando protestas obreras durante la dictadura militar, eventos que impulsaron el movimiento sindical brasileño y el nacimiento del Partido de los Trabajadores. En contraste, la campaña actual lo presenta como figuras como Lady Gaga y el Capitán América, destacando la innovación tecnológica en la política.

En Brasil, la batalla electoral se libra también en las redes sociales. Luiz Inácio Lula da Silva vuelve a mirar a su pasado para reivindicar su trayectoria sindical, pero la campaña para convencer a los votantes indecisos ha encontrado en la inteligencia artificial una nueva herramienta: vídeos en los que el presidente se transforma en estrellas de la música y hasta en superhéroes.

Unas imágenes difundidas recientemente recuperan las protestas obreras que Lula lideró en 1979, cuando tenía 33 años y Brasil estaba bajo una dictadura militar que había prohibido las huelgas. Pese a las restricciones, el entonces dirigente sindical llamó a los trabajadores a parar y protagonizó unas movilizaciones históricas que contribuyeron a consolidar el movimiento sindical brasileño. Años después, ese movimiento sería uno de los orígenes del Partido de los Trabajadores (PT), con el que Lula llegaría por primera vez a la presidencia en 2003.

En aquellas imágenes, el joven Lula aparece dirigiéndose a los trabajadores en plena movilización: "¡Salgan de aquí directamente hacia sus casas! ¿Me han entendido?", se escucha en uno de los momentos recuperados. Un recuerdo de su trayectoria política que contrasta con la nueva forma de hacer campaña, marcada por los contenidos creados mediante inteligencia artificial.

Ahora, Lula se convierte en protagonista de vídeos que lo muestran convertido en Lady Gaga, con 'Judas' como banda sonora, bailando al estilo de Beyoncé al ritmo de 'Crazy in Love' o imitando el característico 'moonwalk' de Michael Jackson. También aparece bailando al ritmo de Bruno Mars y hasta desfilando como un ángel de Victoria’s Secret.

La inteligencia artificial lleva la campaña todavía más lejos y convierte al presidente brasileño en un superhéroe. En una de estas creaciones, Lula aparece como el Capitán América, mientras que Flávio Bolsonaro, su rival político, representa a Thanos, el antagonista del universo Marvel.

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