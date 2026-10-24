Europa, escenario de multitudinarias protestas con "la crisis del estado de bienestar" como denominador común

Los detalles Miles de personas se echan a la calle para mostrar su hartazgo por el encarecimiento de la vida, la crisis de vivienda los recortes en los servicios públicos y, en el caso de Albania, la corrupción.

Europa se enfrenta a una ola de protestas multitudinarias debido al encarecimiento de la vida, la crisis de vivienda y los recortes en servicios públicos. En Francia, estudiantes y trabajadores critican las condiciones educativas y el aumento de precios. En Italia, las manifestaciones se centran en el gasto militar y la educación. Bélgica y Grecia también son escenario de protestas contra la austeridad y en demanda de más recursos para enseñanza y vivienda. Ignacio Montes de Oca, periodista, señala que el descontento refleja una crisis del estado de bienestar y un alejamiento generacional de los partidos tradicionales. Además, en Portugal y España, la vivienda es una preocupación central, mientras que en Albania, la corrupción y un proyecto turístico vinculado a Donald Trump generan movilizaciones. Este panorama podría alterar los equilibrios políticos en Europa.

Europa vuelve a ser escenario de multitudinarias protestas. Miles de personas están saliendo a la calle para denunciar el encarecimiento de la vida, la crisis de vivienda y los recortes en los servicios públicos.

En Francia, estudiantes y trabajadores denuncian las condiciones de la educación y el aumento de los precios, mientras que, en Italia, el rechazo al gasto militar y las condiciones educativas alimentan las manifestaciones.

Por su parte, en Bélgica, miles de personas marchan contra la austeridad, y en Grecia, estudiantes y profesores reclaman más recursos para la enseñanza y soluciones al elevado coste de la vivienda.

De esta forma, las reivindicaciones son diferentes, pero tienen una preocupación compartida: "El descontento que recorre Europa tiene un denominador común y es la crisis del estado de bienestar", señala Ignacio Montes de Oca, periodista y analista.

El malestar también tiene un componente generacional. Y es que los jóvenes, tal y como subraya Montes de Oca, "no se sienten representados por estos partidos que piden un ajuste".

Entre las principales preocupaciones de la población está el acceso a la vivienda. En Portugal, los ciudadanos denuncian unos precios inmobiliarios que se han duplicado desde 2017. Mientras, en España, los desahucios vuelven a situarse en el centro de las protestas.

Y en Albania, las denuncias de corrupción y la polémica por un proyecto turístico vinculado al entorno de Donald Trump han impulsado nuevas movilizaciones contra el Gobierno.

Este escenario podría modificar los equilibrios políticos en varios países europeos, mientras avanzan las fuerzas que buscan capitalizar el descontento.

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