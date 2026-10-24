La 'Furia Épica' se olvidó de Ormuz: el estrecho, el arma más letal de Irán en una 'guerra relámpago' que ya dura casi ocho meses

Los detalles A pesar de que el deseo de Trump ese 28 de febrero que la ofensiva ofensiva durase días, el conflicto sigue en pleno mes de octubre con los iraníes golpeando a las economías occidentales. El precio del combustible, disparado.

El 28 de febrero de 2026 marcó un cambio en el tablero geopolítico cuando EEUU e Israel lanzaron un ataque sobre Irán, denominado 'Operación Furia Épica' por Donald Trump. Lo que debía ser una ofensiva rápida se transformó en una guerra prolongada, afectando gravemente a la economía global. El conflicto ha elevado los precios del petróleo y la gasolina, impactando en la economía doméstica. Tras el bombardeo, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el 20% del petróleo mundial, provocando más de 130 incidentes y encareciendo el tránsito marítimo. Mientras tanto, Trump enfrenta presión política con las elecciones de mitad de mandato acercándose.

El 28 de febrero de 2026. El día en que cambiaron las reglas del tablero geopolítico. La fecha en que EEUU e Israel decidieron atacar Irán. Decidieron bombardear Teherán en lo que Donald Trump llamó 'Operación Furia Épica' y que debía durar unos días. Ahora, a 24 de octubre y casi ocho meses después, esa ofensiva relámpago se ha convertido en una guerra de desgaste que afecta cada vez más al ciudadano de a pie

Porque el conflicto está teniendo un impacto total en los bolsillos de la gente. En la economía doméstica. En unos precios cada vez más altos en las gasolineras y en unos efectos que se notan en la cesta de la compra. El motivo, la estrategia de Teherán tras el bombardeo combinado de Washington y de Tel Aviv.

Lejos de amilanarse tras la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, los iraníes respondieron atacando tanto a Israel como a diferentes bases militares de EEUU en países de la región del golfo Pérsico. Pero su arma más letal ha sido otra.

Y es que tomaron la decisión de bloquear el estrecho de Ormuz. De cortar el paso por unas aguas por las que transitaba el 20% del petróleo del mundo. Han minado el mar, han usado proyectiles con ataques directos y han convertido tal lugar en el gran escenario de la guerra.

Se han registrado más de 130 incidentes con barcos comerciales en una ruta cada vez más cara y peligrosa que todos quieren controlar. Así lo busca Trump, que insiste con la idea de que el estrecho es suyo mientras el precio del petróleo no deja de subir. Mientras la gasolina, en EEUU incluido, alcanza precios nunca o pocas veces visto con anterioridad.

El precio de los combustibles se ha disparado, con el barril de Brent ya en 117 dólares y la cesta de la compra cada vez más cara. El ahorro, prácticamente imposible; Trump, acorralado con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina.

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