Irán responde a la "rendición incondicional" de Trump y afirma que es "un sueño que se llevará a la tumba"

¿Qué está pasando? El presidente iraní ha sido muy claro con el republicano después de establecer dicha exigencia para llegar a cualquier tipo de acuerdo. Además, ha anunciado el cese de los bombardeos al resto de países de la región.

Masud Pezehskian ha respondido contundentemente a la exigencia de Donald Trump de que Irán se rinda incondicionalmente, afirmando que tal rendición es un sueño que el presidente estadounidense llevará a la tumba. Pezehskian aboga por una solución diplomática y ha enfatizado que Irán no tiene intención de invadir a sus vecinos en Oriente Medio, buscando en cambio la paz y la tranquilidad. En un discurso televisado, anunció que Irán no bombardeará más zonas de la región, disculpándose por ataques previos tras agresiones de Israel y Estados Unidos. Aunque se ha reservado el derecho a responder si es atacado, han surgido denuncias de ataques recientes desde Irán. Mientras tanto, Trump insiste en su postura, afirmando que su administración trabajará para rescatar a Irán y elegir un "gran líder".

Masud Pezehskian ha respondido a Donald Trump. Ha respondido a la exigencia del presidente de EEUU de que Irán se rinda de manera "incondicional". Tras esas palabras del republicano en las que ha insistido en que sin eso no habrá acuerdo posible. Ante eso, el dirigente del país persa ha sido muy claro con la Casa Blanca.

"La rendición incondicional de Irán es un sueño que se va a llevar a la tumba", ha avisado Pezeshkian, que ha insistido con una solución diplomática al conflicto.

Que ha puesto en el foco al resto de países de Oriente Medio: "No tenemos intención de invadirles. Son nuestros vecinos y hermanos, nos esforzamos por unirnos a ellos para establecer la paz y la tranquilidad".

Y es que en su discurso televisado para la nación, Pezeshkian ha anunciado que no van a bombardear a más zonas de la región después de que fuese así como respondieran tras los ataques de Israel y de Estados Unidos del 28 de febrero. Ha llegado incluso a pedirles disculpas.

"Es necesario pedirles disculpas. Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes habían muerto en esa brutal agresión", ha afirmado en referencia a los fallecimientos de Ali Jamenei y también de las niñas asesinadas en el bombardeo sobre un colegio.

Todo fue, según dice, para "defender Irán con dignidad": "Nuestras Fuerzas Armadas son intrépidas y han arriesgado sus vidas para defender la integridad territorial del país. Sin los comandantes, tomaron las medidas necesarias para hacerlo".

Eso sí, Irán se ha reservado el derecho a responder si algún ataque se produce desde esos países: "El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó que no se van a realizar más ataques ni se van a disparar más misiles a menos que haya un ataque contra Irán que se origine desde allí"

A pesar de que la decisión se tomó el viernes, tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos han denunciado ataques procedentes de Irán con drones y misiles balísticos en las últimas horas.

Sus palabras llegan después de que Trump siguiera en sus trece con Irán en una publicación en redes sociales, donde afirmó que su Administración se iba a encargar de trabajar "de manera incansable para rescatar a Irán del borde de la destrucción" y para que eligieran a "un gran líder".

El republicano señaló también que ve "un gran futuro" para Irán después de la intervención de EUUU y de Israel porque considera que harán del país "más grande económicamente, mejor, más grande y más fuerte que nunca".

"Queremos que tengan un buen líder. Tenemos algunas personas que creo que harían un buen trabajo. Queremos entrar y limpiarlo todo", llegó a decir en una entrevista a la 'NBC'.

