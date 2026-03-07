Al menos 26 muertos y 35 heridos en una nueva incursión nocturna de Israel en el este de Líbano

Los detalles Según cuenta la agencia 'NNA', en la incursión han muerto tres militares, un miembro de la Dirección General de Seguridad, 15 residentes de Nabi Chit, nueve de Jraibeh, y uno en Sarin y Ali al Nahri.

Israel ha vuelto a la carga en Líbano. Una nueva incursión del Ejército israelí en el este del país ha dejado al menos 26 muertos y 35 heridos en la población de Nabi Chit y en sus inmediaciones en el valle de la Becá, tal y como informa la agencia oficial de noticias libanesa 'NNA'. De los fallecidos, solo tres eran militares.

La agencia explica que esta incursión la protagonizaron cuatro helicópteros Apache con fuerzas de tierra y tenía como objetivo el cementerio familiar de Al Shukr.

Según cuentan medios libaneses, es posible que la operación la hayan organizado para buscar los restos mortales del piloto israelí Ron Arad, desaparecido en Líbano hace 40 años.

Sin embargo, y tal y como resalta la 'NNA', el Ejército de Israel "preparó el terreno" para su operación militar con "13 incursiones violentas para desviar la atención de su plan", teniendo como objetivos la ciudad de Nabi Shit y a sus residentes.

Además de los militares, en la incursión han muerto un miembro de la Dirección General de Seguridad, 15 residentes de Nabi Chit, nueve residentes de Jraibeh, un residente de Sarin y un residente de Ali al Nahri, según la agencia libanesa.

Ante estos ataques en Líbano, el Gobierno de España ha manifestado su "rotunda" condena y ha instado a Israel a cumplir con las obligaciones en materia de derecho internacional. Así lo ha expresado José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha trasladado su pésame y solidaridad a las familias de las víctimas civiles.

"Todas las partes deben cumplir íntegramente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, así como el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024", ha señalado.

Además, el Ejecutivo ha retirado el apoyo al mandato a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, la FINUL, y exige su respeto. "España urge al respeto por parte de Israel de las fuerzas de paz, incluido el contingente español, desplegadas en Líbano conforme al mandato de la resolución 1701", expone Albares.

