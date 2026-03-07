Israel despliega "más de 80 aviones de combate" sobre Irán y EEUU afirma que han alcanzado ya a "más de 3.000 objetivos"

¿Qué está pasando? Los ataques israelíes sobre el centro de la capital han causado daños en diferentes infraestructuras militares y también en el Aeropuerto Internacional de Teherán. Además, en varios puntos de Israel han sonado las alarmas antiaéreas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado una nueva oleada de ataques contra Irán, desplegando más de 80 aviones de combate. Los ataques han afectado a objetivos militares y al aeropuerto de Teherán. Israel asegura haber destruido infraestructuras utilizadas por Irán para almacenar munición y lanzar misiles, y también la Universidad Militar Central de la Guardia Revolucionaria iraní. Medios informan de un incendio en el Aeropuerto Internacional Mehrabad. Israel ha detectado misiles iraníes dirigidos a su territorio. Arabia Saudí y Dubái también reportan ataques desde Irán. Estados Unidos ha bombardeado Teherán, dejando más de 1.000 muertos, incluyendo altos cargos iraníes. Irán ha cesado sus ataques a bases de EEUU, salvo represalias.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, han informado de una nueva oleada de ataques contra Irán en una operación en la que han desplegado "más de 80 aviones de combate". Sus ataques, dicen, han ido dirigidos contra objetivos militares pero también han alcanzado al aeropuerto de Teherán, capital del país.

"Más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea, bajo el mando de la Dirección de Inteligencia, completaron otra oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras áreas del centro de Irán", han expuesto.

Israel ha afirmado haber bombardeado dos infraestructuras que servían como búnker, para almacenar munición y también para lanzar misiles. Además, dicen que han atacado la Universidad Militar Central de la Guardia Revolucionaria iraní, que prestaba "servicio a las fuerzas militares del régimen terrorista iraní en situaciones rutinarias y de emergencia".

Medios como 'Times of Israel' han indicado además que el Aeropuerto Internacional Mehrabad, en Teherán, ha sufrido un importante incendio que ha dejado grandes columnas de humo en sus instalaciones.

Por su parte, los israelíes han comunicado que a lo largo de la noche han detectado misiles iraníes dirigiéndose a diferentes puntos del país. Las sirenas antiaéreas se han escuchado en diferentes ciudades de Israel para alertar del peligro a la población.

"Las FDI han identificado que se han lanzado misiles desde Irán hacia diferentes puntos del territorio. Los sistemas de defensa trabajan para interceptar la amenaza. En los últimos minutos, el Mando del Frente Nacional ha distribuido alertas a los móviles en las zonas afectadas", rezaba uno de los mensajes de alerta emitido en redes.

Además, otros países del Golfo como Arabia Saudí han denunciado que Irán les ha lanzado cuatro drones y un misil balístico. En Dubái se ha informado de un "incidente menor" provocado por la caída de escombros tras una labor defensiva.

En cuanto a Estados Unidos, las Fuerzas Armadas norteamericanas afirman que han alcanzado "más de 3.000 objetivos" tras los primeros siete días desde que ese 28 de febrero bombardeasen Teherán.

Según las autoridades, la ofensiva conjunta de EEUU y de Irán ha dejado ya más de 1.000 muertos en el país. Entre los fallecidos están Ali Jamenei, quien fuese líder supremo del país, varios ministros y altos cargos del Ejército iraní y también más de un centenar de niñas tras un bombardeo en un colegio.

Irán, que había respondido a los ataques bombardeando bases militares de EEUU en diferentes puntos de la región, ha anunciado el cese de estos ataques salvo que alguna ofensiva se produzca desde allí.

