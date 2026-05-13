Guillermo Fesser afirma que Trump "quería llegar a China como un vencedor": "Tiene que ir de hombre fuerte"

El corresponsal expone que el presidente de EEUU ha pospuesto su viaje a China a la espera de conseguir un acuerdo en Irán, pero, como indica, "esta guerra de vergüenza continúa".

Donald Trump está en China donde, este jueves, se reunirá con Xi Jinping. Como señala Guillermo Fesser, el presidente de EEUU "tiene que ir de hombre fuerte y demostrar a los estadounidenses que sigue siendo un tío que hace que la gente le hace caso".

El presidente se ha convertido en el presidente estadounidense con el índice de popularidad más bajo de la historia, más bajo, incluso, que el de Nixon en el Watergate o Bush en la guerra de Irak. "Un 70% de estadounidenses desaprueban la labor de este presidente", añade.

Fesser expone, además, la soledad de Trump "gracias a los pelotas que le rodean". Además, busca dar "golpes de gracia" a través de cosas "absurdas y que ya no impresionan". El periodista pone como ejemplo el estanque reflectante del Capitolio, el cual ha pintado de azul "y le falta ponerse su retrato en el fondo".

"Él quería llegar a China como un vencedor", pero, como indica, su visita se produce cuando todavía no tiene un acuerdo en Irán debido a que este país "es más fuerte de lo que él cree". "Esta guerra de vergüenza continúa y, como es una vergüenza, van a cambiarle de nombre", explica Fesser. Así, como indica el corresponsal, el conflicto va a pasar de ser "fuerza épica" a "martillo mecánico". "Como es otra, se reinicia el reloj y, entonces, otros 60 días para pedirle permiso al Congreso", afirma.

Para el corresponsal, "la clave de China es que los periodistas cuenten la verdad". Fesser señala que en EEUU "la gente no tiene ni idea de qué pasa en China". "¿Van a contar los periodistas la verdad o van a dorar la píldora a Donald Trump por el miedo que tienen?", se pregunta.

"Los americanos se creen que China está por detrás, pero llevan ocho años preparándose para todas estas sanciones y superándolo", señala, "China tiene a EEUU cogido de los huevos por la deuda, tienen las tierras raras y los minerales que Estados Unidos necesita para fabricar armas, coches o herramientas".

"Trump va a tener que pedirles de rodillas que les vuelvan a vender y que le vuelvan a comprar la soja y la carne de res que ahora le compra Brasil", añade. "Y, sobre todo, va a tener que pedirles por favor que convenzan a los iraníes, porque son el importador de petróleo más grande de Irán, de que abran Ormuz", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido