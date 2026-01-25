Los padres de Alex Pretti, asesinado por el ICE: "Fue atacado por los matones cobardes y asesinos de Trump"

Los detalles "Él quería marcar la diferencia en este mundo. Lamentablemente, no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo. No uso la palabra 'héroe' a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer", aseguran sus progenitores a 'CNN'.

El estado de Minnesota está conmocionado tras el asesinato de Alex Pretti, de 37 años, a manos de agentes antinmigración en Minneapolis. El jefe de la Policía local confirmó el incidente, que comenzó con una discusión pacífica entre Pretti y un agente, pero escaló a una paliza y finalmente a disparos cuando Pretti estaba desarmado. Sus padres, desconsolados y enfadados, han pedido justicia y han defendido el carácter de su hijo, un enfermero de la UCI que cuidaba a veteranos. Criticaron enérgicamente a la Administración Trump por sus comentarios y pidieron que se difunda la verdad sobre su hijo.

Dos semanas después del asesinato Renee Nicole Good, el estado de Minnesota vuelve a estar consternado. Los agentes antinmigración de Donald Trump asesinaron a tiros a un hombre en la ciudad de Minneapolis este sábado, Alex Pretti, de 37 años. Sus padres aseguran estar "desconsolados a la par que enfadados".

Fue el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, quien confirmó el fallecimiento en declaraciones al 'Minnesota Star Tribune' después de que un vídeo del momento circulara en redes sociales. Todo comenzó en el medio de la carretera de Minneapolis cuando Alex comenzó a discutir de manera pacífica con un agente antinmigración.

Sin embargo, este agente empezó a empujarle llevándole hasta la acera, donde más compañeros se unieron en lo que se convirtió en una paliza. Finalmente, cuando Alex estaba reducido y desarmado, además de cubriéndose para no recibir más golpes, agentes comenzaron a dispararle hasta que murió.

Los padres del fallecido han enviado un mensaje a la población a través de 'CNN': "Estamos desconsolados, pero también muy enfadados. Alex era una persona de buen corazón que quería mucho a su familia y amigos, y también a los veteranos estadounidenses a quienes cuidaba como enfermero de la UCI en el hospital de veteranos de Minneapolis".

"Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Lamentablemente, no estará con nosotros para ver el impacto que tuvo. No uso la palabra 'héroe' a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer", añaden.

Los progenitores han calificado de "reprobables y asquerosas" las palabras que la Administración Trump ha expuesto sobre su hijo: "Alex claramente no tenía un arma cuando fue atacado por los matones cobardes y asesinos de ICE de Trump. Tenía su teléfono en la mano derecha y la mano izquierda vacía levantada por encima de la cabeza, intentando proteger a la mujer que ICE acababa de empujar al suelo, mientras le rociaban gas pimienta. Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre. Gracias".

Y es que el presidente de Estados Unidos ha vuelto a defender la actuación de los agentes antinmigración. Este sábado publicaba en su cuenta de Truth Social una foto de la pistola que portaba (pero que nunca sacó) el hombre asesinado en Minneapolis.

"Esta es el arma, cargada y lista. ¿De qué va todo esto? ¿Dónde está la Policía local? ¿Por qué no estaban autorizados para proteger al ICE? ¿El alcalde y el gobernador les llamaron a marcharse? El ICE tuvo que protegerse a sí mismo", ha afirmado.

