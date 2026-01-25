Ahora

"Terrorismo doméstico"

Agentes de migración justifican el asesinato de Alex Pretti y cuentan una versión opuesta a la realidad: "Disparó para defenderse"

Los detalles Dicen que "un individuo se acercó a los efectivos de la Patrulla Fronteriza de EEUU con una pistola semiautomática de nueve milímetros": "Intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente".

Versión de los agentes de migración y la realidad del asesinato de Alex Jeffrey Pretti.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El jefe del los agentes de inmigración, Greg Bovino, ha justificado la actuación de los policías que asesinaron a tiros este sábado a Alex Jeffrey Pretti en Minneapolis en medio de las tensiones tras el tiroteo contra Renee Nicole Good.

Este joven de 37 años se encontraba en plena calle grabando como un agente policial rociaba gas pimienta contra una mujer. Solo por ese motivo, uno de los policías desplegados se encaró con él y le empujó fuera de la carretera.

Y, allí, comenzaron a golpearle entre varios hasta reducirle en el suelo. Pese a estar desarmado, uno de los agentes antinmigración disparó contra él a quemarropa, un primer disparo que fue acompañado por varios más como recogen las imágenes grabadas por los testigos.

Por su parte, Bovino cuenta una versión muy diferente y que no se corresponden con las imágenes del suceso, que circulan por las redes sociales desde que ocurrió.

"Un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU con una pistola semiautomática de nueve milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente", explica.

Así, dice, "temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó para defenderse".

"El máximo daño posible"

Mientras, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, ha expuesto que el joven "llegó al lugar para causar el máximo daño posible y matar a agentes del orden": "Llegó con armas y municiones para detener un operativo policial de agentes especiales. Cometió un acto de terrorismo doméstico. Esos son los hechos".

Quienes no comparten estas palabras son los miles de manifestantes que han salido a las calles de diferentes ciudades estadounidenses para protestar y exigir justicia para Pretti o Renee Nicole Good, asesinada hace dos semanas por estos agentes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. laSexta accede a la primera comunicación de la interventora del Alvia con el centro de control de Renfe: "Estaba en la cabina y he salido disparada"
  2. La Gestapo de Trump vuelve a matar: asesinan a tiros a un hombre en Minneapolis tras otra jornada de protestas
  3. Un hombre mata un menor de 13 años en Sueca y se entrega a la Policía: la víctima era amigo de su hijo
  4. Trump sigue su cruzada contra todos y amenaza a Canadá con aranceles del 100% si llega a un acuerdo comercial con China
  5. Carreteras cortadas y conductores atrapados: la borrasca Ingrid pone en jaque el transporte con sus fuertes nevadas
  6. Un usuario de una residencia de Madrid, en huelga de hambre desde hace 16 días para denunciar la mala calidad de la comida