Agentes de migración justifican el asesinato de Alex Pretti y cuentan una versión opuesta a la realidad: "Disparó para defenderse"

El jefe de los agentes de inmigración, Greg Bovino, ha defendido la actuación policial en el asesinato de Alex Jeffrey Pretti, quien fue abatido en Minneapolis mientras grababa a un agente rociando gas pimienta a una mujer. A pesar de estar desarmado, Pretti fue disparado a quemarropa por un agente, como muestran las imágenes de testigos. Bovino ofrece una versión diferente, afirmando que Pretti portaba una pistola y se resistió violentamente. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, sostiene que Pretti pretendía causar daño y cometer terrorismo doméstico. Miles de manifestantes han salido a protestar exigiendo justicia para Pretti y Renee Nicole Good, otra víctima de la policía.

El jefe del los agentes de inmigración, Greg Bovino, ha justificado la actuación de los policías que asesinaron a tiros este sábado a Alex Jeffrey Pretti en Minneapolis en medio de las tensiones tras el tiroteo contra Renee Nicole Good.

Este joven de 37 años se encontraba en plena calle grabando como un agente policial rociaba gas pimienta contra una mujer. Solo por ese motivo, uno de los policías desplegados se encaró con él y le empujó fuera de la carretera.

Y, allí, comenzaron a golpearle entre varios hasta reducirle en el suelo. Pese a estar desarmado, uno de los agentes antinmigración disparó contra él a quemarropa, un primer disparo que fue acompañado por varios más como recogen las imágenes grabadas por los testigos.

Por su parte, Bovino cuenta una versión muy diferente y que no se corresponden con las imágenes del suceso, que circulan por las redes sociales desde que ocurrió.

"Un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU con una pistola semiautomática de nueve milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero este se resistió violentamente", explica.

Así, dice, "temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó para defenderse".

"El máximo daño posible"

Mientras, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, ha expuesto que el joven "llegó al lugar para causar el máximo daño posible y matar a agentes del orden": "Llegó con armas y municiones para detener un operativo policial de agentes especiales. Cometió un acto de terrorismo doméstico. Esos son los hechos".

Quienes no comparten estas palabras son los miles de manifestantes que han salido a las calles de diferentes ciudades estadounidenses para protestar y exigir justicia para Pretti o Renee Nicole Good, asesinada hace dos semanas por estos agentes.

