Israel sigue su asedio a Líbano pese a las negociaciones de paz: tres muertos, una decena de heridos y nuevas órdenes de evacuación forzada

Los detalles El Ejército de Israel ha emitido este sábado nuevas órdenes de evacuación forzada a las poblaciones del sur de Líbano que se encuentran al norte del río Litani, aunque lo ha hecho después de realizar nuevos bombardeos.

El conflicto entre Israel y Líbano continúa sin un acuerdo de paz, mientras el gobierno de Benjamin Netanyahu intensifica los ataques sobre territorio libanés. En las últimas horas, nuevos bombardeos han dejado tres muertos y una decena de heridos. El Ejército israelí ha ordenado la evacuación de varias localidades al sur del río Litani, acusando a Hizbulá de romper el alto el fuego. Entre las víctimas recientes se encuentran un padre e hijo, alcanzados por un dron, y un ataque a una camioneta que dejó un muerto y un herido grave. Desde marzo, más de 3.300 personas han fallecido en esta ofensiva.

Líbano sigue tratando de encontrar un acuerdo de paz con Israel que ponga fin a los ataques israelíes, pero mientras tanto el Gobierno de Benjamin Netanyahu sigue con su asedio al territorio libanés con nuevos ataques durante la noche de este viernes y mañana de este sábado que han dejado tres nuevos muertos y una decena de heridos.

De hecho, el Ejército de Israel ha emitido este sábado nuevas órdenes de evacuación forzada a las poblaciones del sur de Líbano que se encuentran al norte del río Litani. El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adraee, ha ordenado a los residentes de seis localidades que se marchen "al norte del río Zahrani", situado a 15 kilómetros al norte de Litani, tras justificar la expansión de sus operaciones acusando a las milicias de Hizbulá de "romper el alto el fuego".

Aunque estas nuevas órdenes han llegado después de nuevos bombardeos israelíes que han dejado al menos tres muertos y en torno a una decena de heridos. Dos de ellos, padre e hijo, murieron alcanzados por el impacto de un dron en el barrio de Al Marj en Ansar; un ataque que hirió a siete miembros de su familia, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

La mañana de este sábado, otro ataque contra una camioneta en la carretera Sharifa-Haboush-Nabatiye, ha matado a un hombre y herido gravemente a otro, y otro bombardeo prácticamente simultáneo en la carretera que conduce al Hospital Gubernamental Nabih Berri, ha dejado otros tres heridos más, según la agencia libanesa.

Unos fallecidos que se suman a los 11 que perdieron la vida este viernes en otros ataques, entre ellos dos niños. Netanyahu aseguró este martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

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