Buckingham tenía desde 2020 los correos que probarían que el príncipe Andrés compartía información confidencial del Gobierno británico

Los detalles Según informa la 'BBC', el Palacio tendría un archivo de 30.000 emails que le enviaron a Lord Chamberlain, el funcionario mayor de la Casa Real británica.

El Palacio de Buckingham estaba al tanto desde 2020 de que el príncipe Andrés compartía información confidencial del Gobierno británico, según documentos judiciales citados por la 'BBC'. Un archivo de 30.000 correos, entregado al Lord Chamberlain en 2020, revelaría esta conducta. Aunque Buckingham no ha comentado debido a una investigación policial en curso, la Policía de Thames Valley ha solicitado información pública sobre el caso. Correos electrónicos relacionados con las finanzas del príncipe, que ya estaban en manos de funcionarios del Palacio antes de las investigaciones, han sido objeto de disputas legales y mencionados en sentencias del Tribunal Superior.

Tal y como cuenta la 'BBC', y nombrando documentos judiciales, el Palacio de Buckingham sabía desde 2020 que el príncipe Andrés compartía información confidencial del Gobierno mientras era enviado comercial.

Así lo dicen en el citado medio, afirmando que la corona británica tenía ya por aquel entonces correos electrónicos que probarían tal cosa después de haberse revelado un archivo de 30.000 correos entregado a Lord Chamberlain, funcionario de mayor rango de Buckingham, hace seis años.

Tras ser preguntados por tales correos electrónicos, en Buckingham han preferido no hacer comentarios: "Al haber una investigación policial en curso no es posible decir nada".

La semana pasada, la Policía de Thames Valley hizo un llamamiento a la ciudadanía para que aportara información y ahora, tras la revisión de los documentos judiciales, han salido a la luz numerosos correos electrónicos relacionadas con las fianzas del príncipe Andrés, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, que ya se enviaron a funcionarios del Palacio antes del comienzo de las investigaciones.

Los correos electrónicos han sido objeto de una disputa legal y los documentos de una sentencia del Tribunal Superior de abril de 2021 muestran que ya se dio una "copia del archivo" al "Lord Chamberlain en mayo de 2020".

En junio de 2022, una sentencia posterior del Tribunal Superior hace referencia a un email, fechado a 10 de julio de 2020, en el que se indica que los correos se entregaron "al Palacio de Buckingham".

Todo, después de que el por aquel entonces duque de York renunciase a sus funciones como miembro activo de la realiza. El contenido del archivo, en el que hay correos hasta junio de 2013, hay aspectos de su posible relevancia.

A comienzos de 2026, 'The Telegraph' publió unos correos que mostraban que el príncipe Andrés había solicitado una sesión informativa confidencial a funcionarios del Tesoro en 2010 y que luego había compartido con un contacto personal, entregándosela "antes de que tomara una decisión".

La reunión tenía relación con los problemas del sector bancario islandés. El destinatario era Jonathan Rowland, cuyo padre David Rowland se había hecho cargo de la filial de Luxemburgo del banco en quiebra Kaupthing.

Jonathan Rowland ha confirmado a la 'BBC' que esos mensajes publicados sobre bancos islandeses habían sido sustraídos de su cuenta.

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