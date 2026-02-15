Ahora

Grandes consecuencias

Portugal, al límite por el tren de borrascas: 16 muertos, más de 280 rescates y 5.000 personas asistidas

Los detalles Muchos ciudadanos se quejan de que las infraestructuras no están lo suficientemente preparadas para soportar la meteorología extrema a la que se han enfrentado.

Una zona inundada en Sao Joao do Campo, en Coimbra (Portugal)
Tras semanas de lluvia ininterrumpida, Portugal hace balance de la catástrofe que ha dejado el tren de borrascas que ha asolado la Península Ibérica y que ha sido especialmente duro con el país luso.

En el país vecino, los campos, las calles, los caminos... prácticamente todo está pasado por agua. La prueba de ello es como ha quedado la ciudad de Coimbra. Las inundaciones tras el desbordamiento del río Mondego han dejado a miles de familias en vilo en la urbe.

"El agua ya está dentro de algunas casas. En mi casa casi está entrando, ya tengo que dar la vuelta por detrás. Subí todo al primer piso. Esto es complicado", afirma uno de los vecinos.

El deterioro en las infraestructuras es enorme. Como el que ha sufrido la autopista que conecta la capital con Oporto, la principal del país y que en estos momentos está cortada.

Pero el daño más importante son las víctimas mortales. La muerte de 16 personas ha hecho que el presidente del país cuestione la actuación del Gobierno. "Vivo aquí, en la Rua da Moeda, en el primer piso, y nos quedamos en alerta esperando alguna noticia...pero pasamos una noche con miedo", afirma una mujer.

Una de las tormentas más recientes, Kristin, registró rachas superiores a los 180 kilómetros por hora que a alguno pilló por sorpresa: "Creo que haber sido previsores es lo más correcto".

Muchos ciudadanos se quejan de que las infraestructuras no están lo suficientemente preparadas para soportar la meteorología extrema a la que se han tenido que enfrentar.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas han rescatado a 283 personas desde el inicio de las tormentas y más de 5.000 han recibido apoyo con alojamiento y alimentación.

