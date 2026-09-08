Harry y Meghan se muestran "sorprendidos" tras recordarles Carlos III que son "ciudadanos particulares" y no realeza

¿Qué han dicho? "Para evitar cualquier duda o confusión, su posición es equiparable a la de ciudadanos particulares con intereses comerciales y benéficos", no bajo el tratamiento de alteza real. Así lo ha aclarado el monarca y padre de Harry.

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, se han mostrado "sorprendidos" tras recibir una carta del rey Carlos III, en la que se les informa que no son considerados miembros de la familia real y deben ser tratados como ciudadanos particulares. Esta comunicación llega poco después de que la pareja regresara a Inglaterra, dejando atrás su vida en Estados Unidos. El monarca envió la carta para aclarar cualquier confusión sobre su estatus, explicando que la decisión se basa en el acuerdo de Sandringham. Aunque el Daily Mail afirma que la carta estaba en manos de los Sussex antes de hacerse pública, ellos aseguran no haber sido informados previamente.

"Sorprendidos". Así dicen estar los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, tras el último portazo recibido por parte del rey Carlos III, padre y suegro respectivamente. Porque el monarca británico no ha dudado en escribir y enviar una carta para aclarar que ni Harry ni Meghan son considerados miembros de la familia real. Es más, en esta misiva, Carlos III ha querido dejar claro que el matrimonio debe ser tratado como ciudadanos particulares y no bajo el tratamiento de alteza real.

Y estas palabras llegan solo dos semanas después de que Harry y Meghan hayan hecho la mudanza para instalarse de nuevo en Inglaterra. Han dejado el sueño americano para volver a casa, pero el rey Carlos III no les ha recibido del todo bien.

El lunes, emitió una carta recordando que los Sussex no son miembros en activo de la familia real. "Para evitar cualquier duda o confusión", asegura para zanjar cualquier especulación sobre las funciones del príncipe y la actriz.

"Su posición es equiparable a la de ciudadanos particulares con intereses comerciales y benéficos", escribió el rey a modo de explicación oficial. Porque entre los destinatarios están los representantes del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y lords o representantes del monarca en los distintos condados.

Además, Carlos III ha explicado el porqué de esta decisión. No lo hace por algo personal, sino en aplicación de la ley o del llamado acuerdo de Sandringham. Un plan firmado con Isabel II en el momento en el que los Sussex anunciaron que dejaban sus funciones.

24 horas después de conocer la misiva de su padre, el príncipe Harry y su mujer han dicho estar "sorprendidos" por lo leído. Es más, vía comunicado, han asegurado no haber sido avisados de que el rey iba a mandar dicha carta. Tampoco se les habría explicado de forma personal.

Una versión que, según publica el 'Daily Mail' es "incorrecta". La casa real británica mantiene que la carta estaba en sus manos antes de hacerse pública.

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