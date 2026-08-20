De los comentarios racistas a la ruptura de la relación: la tensa historia del príncipe Harry y Meghan con la familia real británica

Los duques de Sussex, la reina Camila y el rey Carlos III en el entierro de la reina Isabel II

Los detalles En 2020 ambos abandonaron sus deberes oficiales y anunciaron que se mudarían a Estados Unidos. Desde entonces, durante años han criticado una y otra vez a la monarquía británica. Ahora, vuelven a Londres.

El príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Londres tras seis años en Estados Unidos, donde se mudaron en 2020 tras abandonar sus deberes reales. Desde entonces, han criticado a la monarquía británica a través de entrevistas y publicaciones, destacando un incidente de racismo revelado por Meghan. Las relaciones con la familia real se tensaron, especialmente con el rey Carlos III y el príncipe Guillermo. En 2024, Carlos III fue diagnosticado con cáncer, lo que mejoró levemente su relación con Harry. Ahora, la pareja y sus hijos planean establecerse en el Reino Unido, aunque no retomarán funciones oficiales. La duda persiste sobre si se reconciliarán con la familia real.

Ahora que el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle vuelven a Londres tras seis años fuera, es inevitable mirar atrás en el tiempo y fijarnos en qué ocurrió con los duques de Sussex y la familia real británica.

Todo comenzó en 2018. Ese año Harry y Meghan Markle se casaron en una ceremonia en el Castillo de Windsor. Poco tiempo después comenzaron a surgir los primeros enfrentamientos con el resto de la familia real.

Fue en 2020 cuando ambos abandonaron sus deberes oficiales y anunciaron que se mudarían a Estados Unidos. Según distintos medios, se compraron una mansión de 16 habitaciones por 14,7 millones de dólares en Montecito, una exclusiva zona costera cerca de Santa Bárbara (California).

Desde entonces, ambos criticaron una y otra vez a la monarquía británica. Lo hicieron en entrevistas televisivas, en una serie documental que sacaron en Netflix e incluso en las memorias de Harry que publicó con el título 'Spare' (En la sombra).

Uno de los momentos más comentados del enfrentamiento de la familia real británica fue cuando Meghan -cuya madre es negra- reveló en una entrevista con Oprah Winfrey que un miembro de la familia había preguntado cuán oscura podría ser la piel de su hijo Archie.

Ocurrió en 2021. Ante esto, el heredero del trono, el príncipe Guillermo y hermano mayor de Harry negó que la familia real británica fuera racista.

Pero no solo eso. El príncipe Harry llegó a lanzar comentarios especialmente duros contra su padre, el rey Carlos III, y contra el príncipe Guillermo, lo que provocó una ruptura total en su relación.

Harry también estaba enfadado porque el gobierno británico modificó las medidas de seguridad a su disposición, y afirmó que la falta de protección policial automática le impedía llevar a sus hijos al Reino Unido.

¿Posible reconciliación?

En 2024 a Carlos III le diagnosticaron cáncer, al que parece que está "respondiendo bien". Entonces, las relaciones con el rey parecieron mejorar en septiembre, y padre e hijo se reunieron brevemente por primera vez en 20 meses.

El mes pasado, Harry, Meghan y sus hijos visitaron Gran Bretaña, y Carlos III vio a sus nietos por primera vez desde 2022. No obstante, si bien el rey agradeció la oportunidad de ver más a los Sussex, según los informes, solo se enteró de los planes de la pareja para regresar a Gran Bretaña el domingo. Aunque la relación entre Harry y el rey haya mejorado, todavía apenas se hablan.

Harry y Meghan se embarcaron en varias aventuras mediáticas desde su casa al norte de Hollywood, firmando acuerdos multimillonarios con Spotify para una serie de podcasts y con Netflix para programación, incluyendo un programa de estilo de vida presentado por Meghan, una ex actriz.

En cambio, el libro revelador de Harry fue un éxito de ventas, pero su acuerdo para el podcast terminó y el programa de Meghan en Netflix no fue renovado para una tercera temporada.

Vuelven a Reino Unido

Según han informado este miércoles diversos medios, el príncipe Harry y su mujer Meghan planean regresar al Reino Unido este mes, seis años después de haber dejado sus funciones reales y haberse trasladado a Estados Unidos.

Los duques de Sussex se mudarán desde California al Reino Unido por un periodo prolongado junto al príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5; los niños comenzarán la escuela allí en septiembre, según han publicado la revista 'People' y el periódico británico 'The Telegraph'.

Según 'The Telegraph', la pareja no residirá en una vivienda de la realeza y seguirán sin desempeñar funciones oficiales, tal como acordaron con la difunta reina Isabel II cuando se marcharon en marzo de 2020.

Ahora, con esta mudanza, la incógnita está en si los duques de Sussex retomarán la relación con el resto de la familia.

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