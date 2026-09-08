Europa está en alerta por la ola ultra: Alternativa para Alemania no es un caso aislado

Los detalles En las elecciones presidenciales de Francia Marine Le Pen lidera las encuestas y en Italia se está viviendo un ascenso meteórico de Futuro Nazionale, formación de reciente creación a la derecha de Meloni.

La victoria de la ultraderecha en Alta Sajonia ha conmocionado a Angela Merkel y podría marcar un punto de inflexión en Europa. Alternativa para Alemania (AfD) amenaza con extender su influencia en próximas elecciones regionales, situándose cerca de la CDU en Berlín y liderando encuestas en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Este fenómeno no se limita a Alemania; en Francia, Marine Le Pen lidera las encuestas para las presidenciales de 2027, mientras que en Italia, Futuro Nazionale desafía a Forza Italia. Estos partidos, con posturas euroescépticas y nacionalistas, centran su agenda en la migración y comparten una visión reaccionaria común.

"Se me parte el corazón". Es la reacción de la excanciller alemana Angela Merkel tras la victoria de la ultraderecha en Alta Sajonia y la estrepitosa caída de su partido, la CDU. Un punto de inflexión en Alemania pero también podría serlo en Europa.

Porque la victoria de Alternativa para Alemania podría ser solo el principio de una serie de victorias de la extrema derecha en los principales países europeos. Sin ir más lejos, la propia Alemania tiene más elecciones regionales a la vista.

En solo 12 días Berlín irá a las urnas, y aunque el estado resiste la embestida de la ultraderecha, AfD se sitúa como tercera fuerza política a solo dos puntos de la CDU.

Ese mismo día también hay elecciones en Mecklemburgo- Pomerania Occidental, ahí sí con previsible mayor incidencia de Alternativa por Alemania. Lideran las encuestas con un 36% de intención de voto, según INSA. De hecho, según los mismos datos, en las federales AfD crece ocho puntos, lo que le hace situarles a la cabeza en la carrera por el Bundestag.

Ahora bien, la arrolladora victoria de la AfD en Alta Sajonia ha sacudido a Europa, despertando las alarmas más allá de sus fronteras. Francia celebra elecciones presidenciales en cuestión de meses, en abril de 2027, y la ultraderechista Marine Le Pen parte como favorita con un 34% en intención de voto en la primera vuelta. Y esto es un 47% más de lo que obtenía hace solo cuatro años.

Y en Italia más de lo mismo. Futuro Nazionale, partido creado en febrero y competidor por el espacio de extrema derecha con Meloni ya alborota las encuestas con un meteórico ascenso. Se sitúan en un 7,9% que ya superaría al Forza Italia de Berlusconi.

Todos estos partidos comparten visiones de temas transversales a la nueva agenda política: con la migración como hilo conductor, hacen gala de euroescepticismo. Todo ello con el mantra nacionalista y reaccionario como telón de fondo común.

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