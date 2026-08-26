El príncipe Harry y Meghan Markle regresan al Reino Unido seis años después del 'Megxit'

Los detalles Los duques de Sussex llegaron este miércoles al Reino Unido para establecerse por un tiempo en el país con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet.

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, llegaron este miércoles al Reino Unido para establecerse por un tiempo en el país con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después de su controvertida ruptura con la Casa Real británica, revela el periódico 'The Telegraph.

Los duques aterrizaron en avión privado este mediodía en el aeropuerto de Birmingham, en el centro de Inglaterra, dice el diario.

Los medios revelaron la semana pasada la decisión del príncipe Enrique, hijo del rey Carlos III, y Meghan Markle de volver al Reino Unido, donde han matriculado a sus hijos en un colegio.

Según informaron otros medios, lo más probable es que la pareja viva en una residencia privada fuera de Londres, probablemente en una exclusiva zona de Cotswolds.

El pasado julio, Enrique y Meghan visitaron en forma privada al rey en su residencia de campo de Highgrove, ubicada en el condado de Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, aunque según se ha filtrado no informaron entonces al rey de sus planes inmediatos de regreso. También estuvieron en la mansión del tío materno de Enrique, el conde de Spencer, en el centro de Inglaterra, donde Diana de Gales está enterrada. Una de las razones para la vuelta de los duques, según los medios, era que Meghan estaba en conversaciones para actuar en la serie de Netflix 'The Gentlemen', del cineasta Guy Ritchie, pero esto ha sido desmentido por la exdirectora de Vanity Fair Tina Brown, que afirmó que la aparición de Meghan en la serie ha sido descartada ante la "reacción negativa" recibida

El príncipe Harry y Meghan Markle regresan como duques de Sussex, pero sin funciones oficiales dentro de la Casa Real Británica.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido