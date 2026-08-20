¿Dónde van a vivir? y ¿qué van a hacer? Las principales incógnitas del regreso del príncipe Harry y Meghan Markle

Los detalles De momento, se sabe que no se reincorporarán a la vida de palacio. Según los medios británicos, están buscando casa en una exclusiva zona de la campiña inglesa.

El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán al Reino Unido a finales de agosto como duques de Sussex, aunque sin funciones oficiales en la Casa Real Británica. Su vuelta genera preguntas, especialmente tras su salida en 2020 buscando independencia financiera. En EE.UU., causaron revuelo al acusar a la familia real de racismo y Meghan confesó pensamientos suicidas. Además, Harry tensó la relación con su hermano Guillermo a través de un documental por el que firmaron un contrato de 100 millones de dólares. Aunque Harry mantiene cierta cordialidad con su padre, la seguridad sigue siendo un tema conflictivo, ya que el Gobierno británico se niega a financiarla. La pareja podría residir en una zona exclusiva fuera de Londres y han matriculado a sus hijos para el próximo curso.

El regreso del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle a Reino Unido está previsto para finales de este mes de agosto. Lo harán como duques de Sussex, pero sin funciones oficiales dentro de la Casa Real Británica.

Muchos se preguntan que ¿por qué ahora?, y más tras dar la espantada en 2020 "en busca de independencia financiera".

Ya en Estados Unidos, Harry y Megan sacudían a la familia real británica declarando, por ejemplo, que eran racistas con ellos o confesando ella que había tenido pensamientos suicidas.

Por si fuera poco, en el documental de Netflix, Harry dinamitaba la relación con su hermano, el príncipe Guillermo. Un documental por el que los duques de Sussex firmaron un contrato de 100 millones de dólares.

Aunque el príncipe Harry mantenía cierta cordialidad con su padre. Y la visita del duque de Sussex hace un mes supuso un acercamiento que habría sido determinante.

En lo que respecta a ¿qué pasa con su seguridad? Es un punto de gran conflicto real, familiar y nacional. Harry no quiere vivir sin seguridad, pero la Corona y el propio Gobierno británico se niegan a pagarla: "Es un asunto privado. Un asunto de Harry y Meghan", argumentan.

Y a la pregunta sobre ¿dónde van a vivir? La pareja que ha comunicado, no consultado a Carlos III su decisión. Lo más probable es que vivan en una residencia privada fuera de Londres.

Según el tabloide 'Daily Mail', podrían mudarse a la exclusiva zona de Cotswolds. Y aunque oficial no hay casi nada, según los medios británicos habrían matriculado ya a sus hijos para el curso que arranca en menos de un mes.

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