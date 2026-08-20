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Sorpresa en Reino Unido

¿Dónde van a vivir? y ¿qué van a hacer? Las principales incógnitas del regreso del príncipe Harry y Meghan Markle

Los detalles De momento, se sabe que no se reincorporarán a la vida de palacio. Según los medios británicos, están buscando casa en una exclusiva zona de la campiña inglesa.

Imagen de archivo de los duques de Sussex.

El regreso del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle a Reino Unido está previsto para finales de este mes de agosto. Lo harán como duques de Sussex, pero sin funciones oficiales dentro de la Casa Real Británica.

Muchos se preguntan que ¿por qué ahora?, y más tras dar la espantada en 2020 "en busca de independencia financiera".

Ya en Estados Unidos, Harry y Megan sacudían a la familia real británica declarando, por ejemplo, que eran racistas con ellos o confesando ella que había tenido pensamientos suicidas.

Por si fuera poco, en el documental de Netflix, Harry dinamitaba la relación con su hermano, el príncipe Guillermo. Un documental por el que los duques de Sussex firmaron un contrato de 100 millones de dólares.

Aunque el príncipe Harry mantenía cierta cordialidad con su padre. Y la visita del duque de Sussex hace un mes supuso un acercamiento que habría sido determinante.

En lo que respecta a ¿qué pasa con su seguridad? Es un punto de gran conflicto real, familiar y nacional. Harry no quiere vivir sin seguridad, pero la Corona y el propio Gobierno británico se niegan a pagarla: "Es un asunto privado. Un asunto de Harry y Meghan", argumentan.

Y a la pregunta sobre ¿dónde van a vivir? La pareja que ha comunicado, no consultado a Carlos III su decisión. Lo más probable es que vivan en una residencia privada fuera de Londres.

Según el tabloide 'Daily Mail', podrían mudarse a la exclusiva zona de Cotswolds. Y aunque oficial no hay casi nada, según los medios británicos habrían matriculado ya a sus hijos para el curso que arranca en menos de un mes.

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