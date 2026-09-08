'Palestina 36': la película que muestra la historia abierta de un tierra, una población y su deseo de libertad

Los detalles El filme refleja el origen del conflicto en Oriente Medio y el espíritu de resistencia de los palestinos. En 1936, mientras Europa estaba dominada por dictadores, una Palestina gobernada por británicos acogía a quien otros no querían.

La película 'Palestina 36', dirigida por Annemarie Jacir, explora el origen del conflicto en Oriente Medio y destaca el espíritu de resistencia de los palestinos. Ambientada en una época en la que Palestina, bajo dominio británico, acogía a quienes otros rechazaban, retrata la complejidad de la convivencia entre árabes y judíos. A pesar de los intentos británicos por lograr paz, el colonialismo e imperialismo prevalecían, dejando a los palestinos sin tierras y cultura, lo que desencadenó su revolución. La película refleja una realidad histórica que resuena en la actualidad, mostrando el deseo de libertad de una población cuya historia sigue abierta.

La película 'Palestina 36', de la cineasta palestina Annemarie Jacir, muestra el origen del conflicto en Oriente Medio y el espíritu de resistencia de los palestinos. Era una época en la que mientras Europa estaba dominada por dictadores, una Palestina gobernada por británicos acogía a quien otros no querían.

Gran Bretaña, apoyada por sionistas, y manejando territorio palestino, buscaba una convivencia tranquila. "Solo les pido que tengan fe en que árabes y judíos lograrán convivir y trabajar juntos. Y en que con su colaboración y la de todos consigamos la unidad y la paz deseada en Tierra Santa", dice en el filme un Jeremy Irons que interpreta al alto comisionado Arthur Wauchope.

Pero el colonialismo e imperialismo se imponía sobre los árabes. Los palestinos se quedaban sin tierras, sin territorios y sin su cultura hasta que llegó su revolución.

Los británicos buscaban soluciones mientras los árabes se sublevaban "Los miembros de la comisión para investigar la situación en Palestina parten en una ardua tarea. Lord Peel es el presidente: 'Soy muy consciente de que tenemos que lidiar con problemas difíciles y delicados'. La violencia crece", recogen audios de la época.

Pero nada llegaba a equilibrarse. Mientras unos luchaban, otros intentaban que su voz, no desapareciese. 'Palestina 36' refleja la realidad de una época pasada que no se aleja de la actual.

Habla de una tierra, una población y su deseo de libertad. Y eso, todavía, sigue siendo una historia abierta.

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